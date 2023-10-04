Сальдо сообщил о стягивании ВСУ западной техники в Херсонской области

Украинские боевики наращивают группировку войск и техники в Херсонской области для возможных попыток форсировать Днепр и перейти на его левый берег, рассказал 4 октября в эфире телеканала «Россия-24» губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нарастить количество войск.

«Она есть, она подтверждается. Добавляется количество техники, большей частью западной техники», — сказал политик.

Он уточнил, что российская сторона знает о действиях противника. Военные Вооруженных сил (ВС) России уничтожают все группы ВСУ, которые пытаются высадиться на многочисленных островах Днепра.

«Они небольшими десантными группами идут — две-три лодки. Разговор идет о том, что это в масштабное наступление не может перерасти никак. Но в любом случае его нужно подавить в зародыше», — заключил он.

30 сентября Сальдо заявил, что попытка наступления ВСУ в регионе обречена на провал. При этом он предположил, что противник будет стараться предпринимать различные действия для нагнетания напряжения.

Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев также отметил, что новый план контрнаступления ВСУ заведомо обречен на провал. По его словам, процесс распада Украины еще не завершен, потому что в ее составе пока остаются исторически принадлежащие России регионы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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