Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступать в Херсонской области будет обречена на провал. Об этом 30 сентября заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он предположил, что противник будет стараться предпринимать различные действия для нагнетания напряжения.

«Больше, наверное, шуму и больше информационного налета в этом во всем, чем на самом деле возможностей. Поэтому вся эта попытка обречена на провал», — сказал он журналистам.

При этом накануне, 29 сентября, стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский согласовал с представителями из США и Великобритании план нового наступления Украины и захват Запорожской АЭС. В этих целях, в частности, в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр.

Однако уже 30 сентября соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку ВСУ высадиться на остров Большой Потемкин под Херсоном. Группировка ликвидировала пункт управления беспилотниками, уничтожила четверых военнослужащих ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.