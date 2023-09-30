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Группировка «Днепр» пресекла попытку высадки ВСУ на острове Большой Потемкин

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на остров Большой Потемкин. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области журналистам.

Источник заявил, что на херсонском направлении группировка ликвидировала пункт управления БПЛА, уничтожила четверо военнослужащих украинской армии. Также в результате огневого поражения двое бойцов ВСУ получили ранения различной степени тяжести.

Предварительно, было уничтожено до 12 украинских военнослужащих.

Кроме того, в зоне боевых действий также ликвидировали два 120-миллиметровых миномета с расчетами и боекомплект к ним.

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Ранее в этот же день начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов отметил, что российские военные поразили семь пунктов временной дислокации бригад Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении.

В результате уничтожены пять складов боеприпасов, автомобильная техника и живая сила противника.

30 сентября авиация группировки «Юг» российских войск также ликвидировала живую силу и технику ВСУ в 25 районах.

По данным начальника пресс-центра группировки «Юг», украинская армия потеряла боевую машину пехоты, две боевые машины РСЗО, гаубицу «Мста-Б», станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять минометов 120-миллиметрового калибра, 11 автомобилей и восемь беспилотников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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