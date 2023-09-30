Авиация группировки «Юг» поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах

Авиация Южной группировки российских войск ликвидировала живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 25 районах. Об этом 30 сентября ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

«Авиацией группировки нанесено поражение живой силе и военной технике в 25 районах», — сказал он.

По данным начальника пресс-центра Южной группировки, украинская армия потеряла боевую машину пехоты, две боевые машины РСЗО, гаубицу «Мста-Б», станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять минометов 120-го калибра, 11 автомобилей и восемь беспилотников.

Кроме того, как отметил Минесашвили, живая сила противника была ликвидирована экипажами тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» в районе Предтечино Донецкой Народной Республики (ДНР).

Накануне, 29 сентября, Минесашвили сообщил, что ВС РФ отразили шесть атак украинских войск на авдеевском, артемовском и лисичанском направлениях. По его данным, российские военнослужащие нанесли удары по живой силе и военной технике в 20 районах.

Ранее, 27 сентября, сообщалось, что военнослужащие группировки «Юг» отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении. Потери противника в живой силе на этом направлении за сутки составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также было ликвидировано 22 единицы техники.

В тот же день российские силы пресекли попытки украинских войск прорвать оборону на южном фланге Артемовска (украинское название — Бахмут) в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».