Начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов 30 сентября сообщил, что российские военные поразили семь пунктов временной дислокации бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

«Поражены четыре пункта временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке и три пункта временной дислокации 72-й механизированной бригады в Константиновке», — приводит его слова «РИА Новости».

Также Чехов отметил, что российские военные нанесли комплексное огневое поражение по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы ВСУ в районах Урожайного, Старомайорского и Златополя. В результате уничтожены пять складов боеприпасов, автомобильная техника и живая сила противника.

По словам подполковника, подразделения при поддержке огня артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем отразили на южнодонецком направлении три атаки ВСУ в направлении Приютного. Помимо этого, пресечено выдвижение группы пехоты противника в районе Старомайорского. Украинские боевики понесли потери, после чего отступили.

Кроме того, Чехов указал, что в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли буксируемую гаубицу M777, три артиллерийских орудия Д-20 и три минометных расчета, в том числе кочующий миномет на пикапе, в районах Новомихайловки, Владимировки, Веселый Гай, Великой Новоселки и Ровнополя.

Ранее, 28 сентября, Чехов сообщил, что ВС РФ захватили два опорных пункта ВСУ на южнодонецком направлении. Также российские военные сорвали попытку ротации подразделений украинской армии севернее Приютного.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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