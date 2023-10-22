Ракета SpaceX вывела на орбиту 23 спутника Starlink

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту Земли 23 интернет-спутника Starlink. Об этом 22 октября сообщила американская компания SpaceX.

«Вывод на орбиту 23 спутников Starlink подтвержден», — говорится в сообщении в X (бывш. Twitter).

Запуск был осуществлен во Флориде. Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты, за исключением нескольких стран.

Ранее, 24 сентября, SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink. Запуск транслировался в соцсети. Всего SpaceX уже вывела на орбиту свыше 4,8 тыс. спутников.