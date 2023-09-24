SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 22 спутниками интернет-связи Starlink и успешно вывела их на орбиту, сообщила 24 сентября американская компания в официальном аккаунте в соцсети Х (бывш. Twitter).

Запуск транслировался в соцсети.

«Вывод 22 спутников Starlink подтвержден», — добавили в компании.

Ранее, 24 июля, ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту также 22 спутника Starlink.

Всего SpaceX уже вывела на орбиту свыше 4,8 тыс. спутников. Часть из них вышла из строя или была сведена с орбиты. Почти 4,5 тыс. аппаратов остаются в космосе в рабочем состоянии.

Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты, за исключением нескольких стран.