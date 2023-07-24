Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 22 спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 22 спутника Starlink. Об этом 24 июля сообщила компания SpaceX, владельцем которой является американский предприниматель Илон Маск.

«Falcon 9 запускает 22 спутника Starlink с SLC-40 (стартового комплекса, расположенного на севере мыса Канаверал. — Ред.) во Флориде. <…> Размещение 22 спутников Starlink подтверждено», — отмечено в сообщении компании в Twitter.

Запуск ракеты-носителя переносился уже несколько раз. 19 июля его отменили за пять секунд до старта. Решение компания комментировать не стала. Затем, 22 июля, старт Falcon 9 был отменен из-за плохих погодных условий.

До этого, 14 июля, запуск ракеты-носителя также прервали за 40 секунд до старта. В SpaceX не стали объяснять причину срыва полета.

Всего SpaceX вывела на орбиту свыше 4,8 тыс. спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 4,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии. Starlink — спутниковая сеть, предоставляющая широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты.