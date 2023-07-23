SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink из-за непогоды

Американская компания SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9. Об этом написала компания в своем Twitter-аккаунте 22 июля в 23:03 поместному времени (6:03 мск 23 июля).

«Из-за неблагоприятных погодных условий мы отменяем сегодняшний запуск Starlink на Falcon 9», — говорится в сообщении.

Следующий запуск ракеты запланирован на воскресенье, 23 июля, в 19:09 по местному времени (2:09 мск 24 июля) на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Ранее, 19 июля, запуск Falcon 9 отменили за пять секунд до старта. Решение компания комментировать не стала.

До этого, 14 июля, запуск ракеты-носителя также прервали за 40 секунд до старта. В SpaceX не стали объяснять причину срыва полета.

9 июля компания вывела на орбиту 48 интернет-спутников. Falcon 9 стартовала с базы американских космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Всего SpaceX вывела на орбиту свыше 4,8 тыс. спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 4,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.