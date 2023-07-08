SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 48 интернет-спутников Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы американских космических сил Ванденберг в Калифорнии. С начала года компания произвела уже 23 запуска аппаратов системы Starlink и в общем 92 с мая 2019 года, передает телеканал «Известия». С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту более 4,7 тыс. интернет-спутников.

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