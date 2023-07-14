Очередной запуск ракеты SpaceX отменен перед самым стартом

Запуск ракеты Falcon 9 с новой партией из 54 интернет-спутников Starlink прервали всего за несколько секунд до старта. Это следует из трансляции на канале корпорации SpaceX в YouTube 14 июля.

Обратный отсчет до запуска со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде начался ранним утром. Полет был остановлен примерно за 40 секунд до старта, причина не называется.

Планировалось, что первая многоразовая ступень ракеты будет использована в 16-й раз. Она весит примерно 549 т, имеет диаметр 3,7 м и предназначена для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. После завершения миссии она должна приземлиться на атомный дрон в Атлантическом океане.

Запасная дата запуска — суббота, 15 июля.

Ранее, 9 июля, компания вывела на орбиту 48 интернет-спутников. Falcon 9 стартовала с базы американских космических сил Ванденберг в Калифорнии.