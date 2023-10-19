Лавров заявил о начале работы над выполнением договоренностей Путина и Ким Чен Ына

Президент РФ Владимир Путин готов выполнить все договоренности, достигнутые с лидером КНДР Ким Чен Ыном на российско-северокорейском саммите в сентябре, работа в этом направлении уже началась. Об этом в четверг, 19 октября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Ким Чен Ыном.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить всё, о чем вы договорились. Соответствующая работа уже началась», — сказал глава МИД РФ.

Он также сообщил, что совместно с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи они провели переговоры по вопросам двустороннего взаимодействия и развития договоренностей лидеров двух стран, а также по вопросам региональной и международной повестки дня. В ответ на это Ким Чен Ын отметил, что после состоявшегося саммита дружба между РФ и КНДР активно развивается.

«Очень хорошая атмосфера, и наши люди большое внимание уделяют отношениям между нашими странами. Очень приятно, что в такой ситуации встречаюсь с вами, товарищ министр», — заявил председатель государственных дел КНДР.

Ранее в этот день Лавров на встрече с Цой Сон Хи заявил, что отношения между Россией и Северной Кореей вышли на качественно новый, стратегический уровень. Министр иностранных дел КНДР заметила, что отношения двух стран развиваются с новой силой, в том числе за счет министерских встреч.

Накануне, 18 октября, Лавров прибыл с визитом в КНДР. Он прилетел в страну после участия в мероприятиях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Борт российского министра приземлился в аэропорту Сунан. Визит главы российского дипломатического ведомства продлится два дня.

19 октября в КНДР назвали визит Лаврова в Северную Корею знаменательным моментом, который позволит укрепить российско-северокорейскую дружбу и развить двусторонние отношения между странами.

В ходе своего визита в РФ с 12 по 17 сентября Ким Чен Ын 13-го числа встретился с Путиным на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке. Во время переговоров они обсудили развитие двусторонних отношений.