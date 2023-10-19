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Закончилось брендирование 70-го павильона ВДНХ к выставке «Россия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На ВДНХ в Москве идут заключительные работы перед открытием выставки-форума «Россия». 17 октября было завершено брендирование 70-го павильона баннерами мероприятия, в тот же день проведено пробное включение вечерней подсветки.

Как отметили руководители выставки, благодаря выставке-форуму 70-й павильон обрел второе дыхание.

Павильон был построен для представления достижений СССР на Всемирной выставке «Экспо-67» в Монреале в 1967 году, само же здание было спроектировано архитектором Михаилом Посохиным, ответственным в том числе за архитектурный облик Кремлёвского дворца и улицы Новый Арбат в Москве.

Главной особенностью павильона стала его конструктивная схема: массивная кровля опирается на две спаренные V-образные стальные опоры, а прозрачные фасады выполнены из стекла, что придает сооружению одновременно величественный, но легкий вид.

На «Экспо-67» советский павильон стал самым посещаемым: за полгода в нем побывали около 12 млн человек. После закрытия Всемирной выставки в октябре 1967 года было принято решение о разборке сооружения и его повторной сборке в Москве. Перевозили строение морским транспортом сначала в порты, а затем порядка 2,5 млн т конструкций ехали до ВДНХ по железной дороге.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ. В ходе мероприятия будут продемонстрированы важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Участниками выставки-форума станут все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, а также общественные организации.

В ходе выставки также запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. В рамках последней лидеры отраслей экономики и главы регионов России представят самые значимые достижения последних лет. Кроме того, в Дни регионов каждый российский субъект презентует свои достижения в различных сферах, продемонстрирует выступления творческих коллективов и гастрономические особенности регионов.

Указ об учреждении выставки был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 марта 2023 года.

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5 октября стало известно о начале возведения арт-объектов международной выставки-форума «Россия». Так, гостей мероприятия встретит инсталляция «Живая карта России» высотой более 10 м. Панно с очертаниями страны будет исполнено в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров. Идея о ее создании принадлежит Чувашскому национальному музею.

1 октября корреспондент «Известий» Виктория Жильцова показала, как к выставке-форуму «Россия» готовят павильон «Атом» на ВДНХ. При посещении самого нижнего из трех этажей здания можно будет погрузиться в историю создания первой советской атомной бомбы.

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