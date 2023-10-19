Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Лесси – лохматый детектив» 6+

Режиссер: Ханно Ольдердиссен. В ролях: Нико Маришка, Катарина Шутлер, Анна Люсия Гуалано, Пелле Стакен, Юстус фон Донаньи

Самая известная колли Лесси снова возвращается на большие экраны. Наступают долгожданные каникулы, но Фло не хочет расставаться со своей любимой собакой. Вместе они отправляются на ферму его тети, которая живет со своими детьми Клео, Анри и джек-рассел-терьером Пиппой. Но однажды собаку похищают. Фло, Клео и Анри переживают за домашнего любимца. Вместе с Лесси трое друзей отправляются ловить воров и спасать Пиппу.

С 19 октября в прокате

«Страсти по Матвею» 18+

Фото: НМГ Кинопрокат

Режиссер: Сергей Ильин. В ролях: Денис Власенко, Валери Зоидова, Тимофей Трибунцев, Алексей Розин, Ольга Медынич, Анар, Ольга Бодрова

Это смешная и трогательная история любви, которая соединила, на первый взгляд, несовместимых людей. Матвей — молодой прилежный алтарник, который мечтает стать священником. Агата — спонтанная дерзкая художница, которая не привыкла ничего планировать наперед. После знакомства Матвей и Агата понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности. Но смогут ли они это по-настоящему осознать?

С 19 октября в прокате

«Теория больших денег» 18+

Фото: Онлайн-кинотеатр Иви

Режиссер: Филипп Файберг, Ксения Мирошник. В ролях: Илья Маланин, Мария Шумакова, Нино Нинидзе, Иван Фоминов, Филипп Рейнхардт, Дмитрий Шевченко, Евгений Егоров, Даня Киселев, Софья Шидловская

Детективно-ироничная драма. Ради спасения сына гений-математик вступит на тропу войны с местной букмекерской мафией. Михаил Нефедов преподает в университете теорию вероятности и матстатистику. Он помнит все, что когда-либо слышал, видел или читал. Его голова — огромное хранилище всевозможной информации. Михаил узнает, что его сын серьезно болен и на лечение требуется несколько миллионов. Продав квартиру, Нефедов делает идеально просчитанную ставку на матч местной футбольной лиги, но… проигрывает.

С 18 октября в онлайн-кинотеатре «Иви»

«Анатомии падения» 18+

Фото: Про:взгляд

Режиссер: Жюстин Трие. В ролях: Сандра Хюллер, Сванн Арло, Антуан Райнарц, Сэмюэл Тейс, Майло Мачадо Гранер

Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2023, обладатель Золотой пальмовой ветви. Жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Но, чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Что же произошло на самом деле в их уединенном шале во французских Альпах?

С 19 октября в прокате

«Голда. Судный день»18+

Фото: Онлайн-кинотеатр KION

Режиссер: Гай Наттив. В ролях: Хелен Миррен, Камилль Коттен, Зед Джозеф, Клодетт Уильямс. Генри Гудман, Оливия Броуди

Премьера исторической драмы о премьер-министре Израиля Голде Меир. Масштабная картина о влиянии сильной личности на ход истории. Сюжет основан на реальных событиях. Голда Меир — единственная женщина, чья политическая деятельность выпала на «Войну Судного дня». Ей предстоит урегулировать конфликт. Груз ответственности за судьбу страны и мира еще тяжелее потому, что за фасадом железной леди Голда прячет один жизненно важный секрет.

С 20 октября в онлайн-кинотеатре KION

Музеи

«Под водой танцуют тени» 12+

Фото: Предоставлено организаторами выставки

20 октября в пространстве «Дома на Хлебном» открывается выставка под кураторством искусствоведа Геолины Моргулис «Под водой танцуют тени», посвященная теме детских воспоминаний и снов. Проект объединит художников из Москвы и Санкт-Петербурга — Якова Хомича, Сослана Сосиева — и участников объединения INTERLNKD. В экспозиции, которая разместится в недавно отреставрированном историческом здании начала XX века, будут представлены работы, созданные в разных техниках — графика, текстиль, керамика, живопись, — но объединенные визуальной метафорой хрупкости и неуловимости наших детских воспоминаний и ощущений.

До 20 декабря, Дом на Хлебном

«Марк Захаров. Формула Мастера» 0+

Фото: Пресс-служба РОСИЗО

Выставка раскрывает путь народного артиста СССР, режиссера Марка Захарова через его насыщенную творческую биографию, которой посвящен центральный раздел экспозиции. Здесь же артефакты мира театра и кино. В экспозиции — более 50 экспонатов и мемориальных предметов из 15 музейных и частных собраний, в том числе из архива дочери Марка Захарова, народной артистки России Александры Захаровой. Специально к выставке специалисты РОСИЗО отреставрировали оригинальный элемент декорации знаменитой рок-оперы «Юнона и Авось» — нос корабля «Юнона».

До 3 декабря, Выставочные залы РОСИЗО

«Рисунки старонидерландской школы» 0+

Фото: Государственный Эрмитаж

Экспозиция включает в себя 72 листа и хронологически охватывает приблизительно полтора столетия — с 1430-х до 1580-х годов. С того времени, когда бургундский герцог Филипп Добрый объединил под своей властью существовавшие на этих землях феодальные владения, и до тех пор, когда Старые Нидерланды фактически распались в ходе гражданской войны на протестантскую Голландию и католическую Фландрию, оставшуюся под властью испанских королей. Среди экспонатов выставки — работы Петруса Кристуса, Яна Госсарта, Мартена ван Хемскерка, Питера Кука ван Альста, Корнелиса Массейса, Гиллиса Мостарта, Ханса Бола и других крупных мастеров.

С 21 октября до 28 января, Эрмитаж, Галерея графики (Санкт-Петербург)

«Тинькофф Город: Энди Уорхол и русское искусство» 16+

Фото: Еврейский музей и центр толерантности

Масштабный проект посвящен Энди Уорхолу. В экспозицию вошли более 60 его произведений, а также 50 работ современных российских художников из частных собраний. Они изящно зарифмовали свое отношение к мастеру. Так, известная шелкография «Мэрилин Монро» экспонируется рядом с фотографиями Владислава Мамышева-Монро в образе самой знаменитой блондинки Голливуда, здесь же оммаж произведению «Банка супа Кэмпбелл» — картина Авдея Тер-Оганьяна из серии «Картины для музея» — и скульптура «Шесть банок» Дарьи Кротовой. А работе «Доллар» соответствует одноименное произведение Ольги Тобрелутс.

С 24 октября до 18 февраля, Еврейский музей

«Петергоф. Сокровища российской императрицы» 0+

Фото: Пресс-служба Государственного исторического музея

Выставка посвящена поэтическому и загадочному образу императрицы Александры Федоровны, прусской принцессы, ставшей супругой императора Николая I. В экспозиции представлена коллекция произведений искусства, собранная ею. Императрица с особым вниманием относилась к работам русских художников. Посетители увидят пейзажи Кипренского, картины Айвазовского, жанровый портрет кисти любимого ученика Брюллова Моллера. Более 400 памятников из собраний Петергофа и Исторического музея, так или иначе связанных с именем Александры Федоровны, дают возможность прикоснуться к тайне личности женщины, находившейся рядом с самодержцем, который в течение 30 лет определял судьбу огромной державы.

До 12 февраля, Выставочный комплекс Исторического музея

Театр

«Тетка Чарлея» 12+

Фото: Московский театр «Школа современной пьесы»

Режиссер: Дмитрий Астрахан. В ролях: Джульетта Шабанова, Вадим Колганов, Татьяна Веденеева, Вадим Андреев, Артем Кухарев, Юрий Чернов, Иван Мамонов, Родион Вьюшкин. Екатерина Олькина

Зрители точно знают историю тетки Чарлея по фильму «Здравствуйте, я ваша тетя!», главные роли в котором сыграли Александр Калягин, Армен Джигарханян, Михаил Козаков и Татьяна Веденеева. Актриса вновь напомнит о себе в этом спектакле. Но в каком образе выйдет Татьяна Веденеева на сцену, узнают зрители премьеры.

Студенты Оксфорда — Чарли и Джек — хотят очаровать возлюбленных — Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция.

25, 26 октября, Театр на Трубной (ШСП)

«Между двух миров» 12+

Фото: Фонд «СТМЭГИ»

Режиссер: Нина Чусова. В ролях: Ефим Шифрин, Валерия Ланская, Лика Рулла, Александр Казьмин, Ярослав Баярунас, Юрий Мазихин, Александр Резалин, Ксения Лазаревич

Мюзиклом, созданный на музыку композитора Александра Журбина, откроется после продолжительного ремонта в Театре эстрады. Сюжет основан на пьесе Семена Ан-ского «Диббук», ставшей классикой и вошедшей в сокровищницу мирового театрального искусства. Любовь дочери богатого купца Леи и бедного юноши Хонона показана как всепоглощающая связь, сталкивающаяся с преградами, которые герои должны преодолеть, чтобы быть вместе. В спектакле присутствует не только страсть и любовь, но и мистические тайны Каббалы и искрометный юмор.

25, 26 октября, 19:00, Театр эстрады

«Мистерия» 12+

Фото: Пресс-служба Игоря Цвирко

Постановщики: Максим Петров, Дмитрий Масленников, Александр Могилев. В ролях: Игорь Цвирко, Кристина Кретова, Денис Савин, Артур Мкртчян, Ана Туразашвили, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Анастасия Винокур, Александр Водопетов

Вечер современной хореографии, состоящий из трех одноактных балетных спектаклей, созданных российскими балетмейстерами-новаторами. Спектакль «Русские тупики», мистический «Монаксия» и мировая премьера балета «Врубель. Демон». Это спектакль не о творчестве великого художника. Это спектакль о его трагической судьбе. А Демон и есть та самая судьба творца и истина, которую всю жизнь искал Врубель. В главных партиях премьеры Большого театра — Игорь Цвирко и Денис Савин.

21, 22 октября, 19:00, Геликон-опера

«Предчувствие дома. Сцены» 18+

Фото: Театр «Сатирикон»

Режиссер: Артем Терёхин. В ролях: Сергей Зарубин, Денис Суханов, Эльвира Кекеева, Георгий Лежава, Полина Райкина, Антон Егоров, Евгения Абрамова, Илья Денискин, Елена Голякова

В день рождения «Сатирикона» и основателя театра Аркадия Райкина состоится премьера спектакля, который создатели назвали «класс-концерт». Это попытка театра осмыслить и художественно преломить ситуацию с затянувшейся стройкой здания театра. Она продолжается с 2015 года, когда «Сатирикон» выехал из своего дома. Литературной основой стали интервью, разговоры с работниками театра на тему «предчувствия дома», в котором труппа существует уже восемь лет. Из этих воспоминаний, ассоциаций, настроений, впечатлений сложился драматургический текст. А сама постановка приобрела черты музыкального шоу, намекая на форму старого эстрадного спектакля Театра миниатюр Аркадия Райкина.

23, 24 октября, 19:00, «Сатирикон», сцена Учебного театра Высшей школы сценических искусств

«Человек в закрытой комнате» 18+

Фото: Студия театрального искусства

Режиссер: Виктория Печерникова. В ролях: Ирина Швец, Виктор Чариков, Максим Макаров, Наталья Гамеза, Артем Чубарков, Юлия Шарабаева, Андрей Толкачев, Анна Лесько

Лесосибирский драматический театр «Поиск» привез на VII Фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» постановку по пьесе одного лучших современных драматургов Татьяны Загдай. Героиня приезжает в родной провинциальный город, чтобы похоронить отца-алкоголика, с которым не разговаривала 15 лет. Похороны оборачиваются чередой неожиданных приключений, толкающих ее в собственное прошлое. Здесь ей предстоит высвобождаться из нажитого чувства нелюбви, из боли одиночества, обид и плена страхов.

23 октября, 19:00, Студия театрального искусства

Концерты

«Короли танца возвращаются» 6+

Фото: Пресс-служба проекта «Короли танца возвращаются»

Оригинальный проект «Короли танца» был создан в 2006 году по инициативе известных артистов балета Итана Стифеля и Анхела Корейи и продюсера Сергея Даниляна. На сцену «Крокуса» выйдут звезды мужского танца — Иван Васильев, Леонид Сарафанов, Владимир Варнава. А также новое поколение танцовщиков — Олег Габышев и Дмитрий Соболевский.

В программе: избранные работы известных хореографов Сэра Фредерика Аштона, Ролана Пети, Марсело Гомеса, Патрика де Бана, Леонида Якобсона. Специальный гость проекта — пианист Олег Вайнштейн.

25 октября, 20:00, «Крокус Сити Холл»

Концерт лауреатов VII Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко 12+

Фото: Международный конкурс пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко

В сентябре были объявлены лауреаты Международного конкурса пианистов, организованного при содействии журналиста «Известий» Юрия Данилина. Он автор книги о выдающейся французской пианистке Вере Лотар-Шевченко. На сцену выйдут Ольга Иванченко, Евгений Ивашко, Ольга Лазуренко, Александр Мартьянов, Наталья Осинцева, Кирилл Прокопов, Матвей Шумков. В программе: Дебюсси, Рамо, Шопен, Шуберт, Гендель, Лист, Шуман.

25 октября, 19:30, Большой театр Бетховенский зал

«Заклинания. Людвиг ван Бетховен, Александр Рабинович-Бараковский» 12+

Фото: Дом культуры «ГЭС-2»

В программе: Третья симфония Бетховена и первое в России исполнение «Заклинаний» Александра Рабиновича-Бараковского.

Законченная в 1803 году Третья симфония открыла новый век истории музыки, нарушая привычные правила построения крупной симфонической формы, выделяясь смелым гармоническим языком, а главное — меняя взгляды на музыкальное время и пространство. Если у венских классиков общая продолжительность симфонического цикла, как правило, не выходила за рамки 25–30 минут, то хронометраж Третьей превышал этот эталон ровно в два раза. А концертная симфония для фортепиано с оркестром «Заклинания» написана в 1996 году для Марты Аргерич — музы Рабиновича-Бараковского и величайшей пианистки. Солист — Арсений Тарасевич-Николаев (фортепиано). За пультом ансамбля Questa Musica Филипп Чижевский

19, 20 октября, 20:00, Дом культуры «ГЭС-2»

«Электроакустика. Под напряжением» 6+

Фото: Центр электроакустической музыки (ЦЭАМ)

Центр электроакустической музыки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского представит новый проект. Солисты CEAM Artists выступят как в традиционных ролях, играя на музыкальных инструментах, так и в качестве перформеров — будут взаимодействовать с визуальными и со звучащими объектами, а также использовать во время исполнения очки виртуальной реальности.

Прозвучат сочинения финалистов разных сезонов проекта «Русская музыка» — Алексея Сысоева и Антона Светличного; пьесы Ольги Бочихиной и Александра Хубеева, создававшиеся при поддержке Союза композиторов России и гранта «Ноты и квоты»; совместная работа композитора Романа Пархоменко и видеохудожницы Александры Голиковой «М», представлявшейся на лаборатории «Москва. Звуки города»; электроакустическое произведение с перкуссией Николая Попова и мультимедийная композиция в формате лекции Алексея Наджарова.

20 октября, 19:00, Московская консерватория, Рахманиновский зал

Фестивали и ярмарки

XXXIII Международный кинофестиваль «Послание к человеку» 16+

Фото: Международный кинофестиваль «Послание к человеку»,

В этом году на площадках фестиваля – в киноцентре «Дом Кино», киностудии «ЛенДок», в кинотеатрах «Аврора», «Родина», «Англетер», «Ленфильм», «Великан Парк», в «Доме Радио», на Новой сцене Александринского театра, а также в книжном магазине «Порядок слов» — будет показано 189 фильмов, в том числе мировые и национальные премьеры. Фильм открытия — «Книга решений» Мишеля Гондри.

В центре программы фестиваля — три конкурса: Международный, Национальный, а также Международный конкурс экспериментальных фильмов In Silico. В состав международного жюри вошли актриса театра и кино Елизавета Боярская (Россия), режиссер Чайтанья Тамхане (Индия), режиссер Хуанг Цзи (Китай), продюсер, режиссер, актер Шахрам Эбрахими (Иран), режиссер, сценарист Изабелла Эклёф (Швеция).

С 20 по 28 октября, Санкт-Петербург

Международный фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка» 6+

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фестиваль «Принцесса цирка» уникален тем, что в нем участвуют и соревнуются представительницы прекрасной половины человечества. В этом году в Россию приедут циркачки из 13 стран. Девушки с успехом работают во всех жанрах циркового искусства и год за годом продолжают поражать своим мастерством жюри и зрителей. Грация, красота, артистизм и легкость — всё это увидят зрители на манеже Саратовского цирка.

С 19 по 22 октября, Государственный цирк имени братьев Никитиных (Саратов)

Осенний маркет современного искусства WIN-WIN 12+

Фото: mos.ru/dpir

Маркет пройдет в седьмой раз и входит в стратегическое направление «Арт-рынок». Художники, галереи, творческие объединения и мастерские представят живопись, графику, скульптуры и другие формы современного искусства. Среди участников — 22:23 Group, Александра Бурмистрова и Сергей Козликин, Анастасия Армеева и Ульяна Агбан, Андрей Ефимов и Павел Яковлев, Арт-группа Г.С., Дед и Zean Zack, Искусство Графики (кафедра Строгановки), Куstarсоюз, мастерская Printnonstop, Московская школа современного искусства.

21, 22 октября, Центр современного искусства Винзавод

V Театральный фестиваль «Новые люди» 16+

Фото: Театральный фестиваль «Новые люди»

Концепция фестиваля заключается в показе спектаклей необычных форматов, а также в проведении других оригинальных проектов: мастер-классов, экскурсий, встреч со зрителями.

В этом году постановки приедут из шести регионов. Целый ряд спектаклей поставлен по произведениям современной российской литературы. Программа будет очень разнообразной и подойдет как детям, так и взрослым. Часть мероприятий пройдет в необычных локациях, например, на берегу реки, в баре и библиотеке. Фестиваль откроется 20 октября в Калуге показом уличной цирковой постановки «Отель» от московской команды Crazy hotel company.

С 20 октября по 1 ноября, Калуга, Обнинск, Наро-Фоминск, Москва