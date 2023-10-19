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Эксперт оценил появление в WhatsApp возможности создавать два аккаунта одновременно

В WhatsApp появилась возможность использовать два аккаунта одновременно — мнение эксперта Черноусова
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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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В мессенджере WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) появилась новая функция: теперь пользователи могут использовать два аккаунта одновременно. Как 19 октября заявил заявил обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов, этого ждали многие пользователи.

«Особенно это нововведение будет полезно для обладателей iPhone: из-за ограничений в iOS пользователи «яблочных» устройств не могли использовать два номера на одном девайсе, и поэтому им приходилось носить с собой второе устройства. В свою очередь, на Android это нововведение скажется не так сильно: там давно можно создавать несколько копий одного и того же приложения и таким образом пользоваться разными аккаунтами в мессенджере», — сказал он.

Нововведение полезно и для тех, кто любит разграничивать рабочее и личное общение — его оценят те, кто использует корпоративный и личный номер в WhatsApp, добавил эксперт.

Как проинформировали в блоге WhatsApp, для создания второго профиля пользователям потребуется еще один номер телефона и сим-карта. Далее нужно зайти в настройки и нажать на стрелку рядом с именем, а затем выбрать пункт «Добавить аккаунт».

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В конце сентября представители сервиса сообщили, что с 24 октября мессенджер перестанет работать на смартфонах нескольких поколений Android, включая версии 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4, поскольку для поддержки приложения теперь потребуется устройство на базе Android 5.0 и выше.

Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин, комментируя эту ситуацию, заявил, что на старых Android WhatsApp можно будет пользоваться при помощи различных сервисов.

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