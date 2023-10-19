Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил выплачивать призовые участникам «Игр будущего» в криптовалюте. Об этом он заявил 19 октября на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» в Перми.

«Для успешного проведения мероприятий, в том числе Игр БРИКС и Игр дружбы, нам потребуется принятие определенных законодательных норм, как это было и с Олимпийскими играми, и с чемпионатом мира по футболу», — отметил он.

Чернышенко отметил, что в случае с «Играми будущего» это коснется выплат призовых победителям в криптовалюте. Мера поможет, в том числе, избежать санкционных последствий для спортсменов.

Ранее в четверг стало известно, что в России планируется кратно увеличить число спортивных соревнований разного уровня с высоким призовым фондом. Как заявил президент РФ Владимир Путин, у страны есть успешный опыт проведения крупных соревнований, а также современные, оснащенные по мировым стандартам стадионы и спортивные комплексы.

Ранее, в мае, Матыцин предложил президенту РФ провести Игры БРИКС в России. Он указал на важность и необходимость дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, которые не подвержены санкциям и ограничениям со стороны международных спортивных структур. Известно, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года. В соревновательную программу войдут 25 видов спорта.