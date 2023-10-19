Путин заявил о планах увеличить в РФ число соревнований с высоким призовым фондом

В России планируется кратно увеличить число спортивных соревнований разного уровня с высоким призовым фондом. Об этом 19 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» в Перми.

«В наших планах — кратный рост числа соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов, общероссийских и международных, с достаточно высоким призовым фондом. У нас есть всë для организации многоэтапных, коммерчески привлекательных открытых турниров, с участием зарубежных спортсменов, клубов, команд», — заявил глава государства.

Он напомнил, что у России есть успешный опыт проведения крупных соревнований, а также современные, оснащенные по мировым стандартам стадионы и спортивные комплексы. Кроме того, есть своя система разрешения спортивных споров — спортивный арбитраж.

Путин отметил, что Россия готова и будет взаимодействовать с теми, кто разделяет ценности спорта, а также поддерживает спортсменов, которые из-за ограничений своих прав и свобод вынуждены пропускать международные старты.

Российский лидер также указал, что отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам из России показывает «этническую дискриминацию». Это проявилось в том, что теперь Игры могут использоваться в качестве инструмента политического давления на людей.

До этого, 12 октября, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юношеских сборных России указывает на жесткую политизацию спорта. В связи с этим нужно продолжить укреплять национальную систему страны и учитывать такой «опыт горьких ошибок», добавил министр.

Ранее, в мае, Матыцин предложил президенту РФ провести Игры БРИКС в России. Он указал на важность и необходимость дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, которые не подвержены санкциям и ограничениям со стороны международных спортивных структур. Известно, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года. В соревновательную программу войдут 25 видов спорта.