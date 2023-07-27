Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
SpaceX отменила пуск Falcon Heavy с самым тяжелым спутником за минуту до старта
Мир
NYT сообщила о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
Происшествия
В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома
Мир
Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами
Армия
ВС РФ отразили девять атак противника на двух направлениях
Мир
Лидеры африканских стран обсудят на форуме в Петербурге сферы развития сотрудничества с РФ
Мир
В минобороны Британии заявили об участии в разработке плана наступления ВСУ
Наука и техника
Двигатель для ближнего космоса создали в России с помощью 3D-печати
Политика
Саммит Россия — Африка стартовал в Санкт-Петербурге
Общество
Скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко
Мир
Президент Египта поддержал усилия по урегулированию конфликта на Украине
Армия
Сальдо заявил о снижении активности ВСУ на Днепре после уничтожения их склада ГСМ
Мир
Скончался младший брат президента ОАЭ

Матыцин сообщил о проведении игр БРИКС в июне 2024 года в Казани

Матыцин: игры БРИКС пройдут с 20 по 23 июня 2024 года в Казани
0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Игры БРИКС пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта. Об этом в четверг, 27 июля, заявил министр спорта России Олег Матыцин на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки» в рамках саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

«Мы получили подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС с 20 по 23 июня», — рассказал Матыцин.

По его словам, РФ будет приглашать национальные команды.

БРИКС — союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. При этом в январе сообщалось, что к вступлению в БРИКС проявили интерес еще около 13 стран.

БРИКС-криг: что нужно знать о союзе пяти государств
Расширение этого объединения может принести всем его участникам много экономических и политических выгод

В мае Матыцин предложил президенту РФ Владимиру Путину провести игры БРИКС в России. Он указал на важность и необходимость дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, которые не подвержены санкциям и ограничениям со стороны международных спортивных структур. Тогда министр отметил, что игры БРИКС в России можно провести в 2024 году в рамках председательства РФ в объединении.

В конце марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023