Матыцин сообщил о проведении игр БРИКС в июне 2024 года в Казани

Игры БРИКС пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта. Об этом в четверг, 27 июля, заявил министр спорта России Олег Матыцин на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки» в рамках саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

«Мы получили подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС с 20 по 23 июня», — рассказал Матыцин.

По его словам, РФ будет приглашать национальные команды.

БРИКС — союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. При этом в январе сообщалось, что к вступлению в БРИКС проявили интерес еще около 13 стран.

В мае Матыцин предложил президенту РФ Владимиру Путину провести игры БРИКС в России. Он указал на важность и необходимость дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, которые не подвержены санкциям и ограничениям со стороны международных спортивных структур. Тогда министр отметил, что игры БРИКС в России можно провести в 2024 году в рамках председательства РФ в объединении.

В конце марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов.