Италия, Словения и Хорватия введут пограничный контроль внутри Шенгена

Три страны Евросоюза (ЕС) — Италия, Словения и Хорватия — намерены ввести контроль на своих границах внутри шенгенской зоны из-за угрозы терроризма. Об этом 19 октября заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Он отметил, что Италия введет временный пограничный контроль по отношению к Словении, а Словения поступит также по отношению к Хорватии. Накануне Пленкович обсудил это решение со словенским премьером-министром Робертом Голобом, а в четверг утром состоялся разговор на эту же тему у главы МВД Хорватии Давора Божинович и его словенским коллегой.

«Причиной разговора стало заявление Италии в отношении Словении в связи с повышением мер безопасности из-за террористической угрозы в Европе. Решение Италии вступает в силу 21 октября сроком на 10 дней», — заявил Пленкович на заседании кабинета министров.

Политик добавил, что новые меры также должны помешать нелегальной миграции. С 2014 года через Хорватию проходит Балканский маршрут беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Западную Европу. Хорватия вступила в шенгенскую зону в начале 2023 года и ввела евро как денежную единицу.

Днем ранее, 18 октября, политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок, высказываясь о вероятности начала новых крупных атак радикальных группировок в Европе, отметил, что если и ожидать новую серию всплеска терроризма, то она будет связана с динамикой на Ближнем Востоке, динамикой военных операций Израиля по отношению к сектору Газа и к другим, прилегающим к Израилю территориям.

До этого, 16 октября, в столице Бельгии произошел теракт. В результате стрельбы были убиты два шведских болельщика, прибывших на матч Бельгия – Швеция, еще один человек получил ранение. На фоне этого бельгийский орган по координации анализа угрозы (OCAM) объявил для столичного региона высшую, четвертую степень террористической угрозы. Делом занялась федеральная антитеррористическая прокуратура.