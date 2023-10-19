Где можно приобрести товары и услуги со скидками в день рождения

День рождения — особая дата для каждого человека, когда хочется побаловать себя, купить что-то для души и хорошо провести время. Поэтому на день рождения очень многие учреждения, кафе, магазины и культурные заведения предлагают скидки и акции как для именинника, так и для его друзей. «Известия» рассказывают, где можно сэкономить в день рождения и какие предложения поступают именинникам от различных учреждений.

Скидка на поезд в день рождения

Российские железный дороги (РЖД) позволяют имениннику и его близким совершить путешествие со скидкой в честь знаменательного события. На даты за семь дней до дня рождения и в течение семи дней после можно приобрести билеты на все поезда дальнего следования со скидкой в 30%. Предложение распространяется, в том числе, на высокоскоростные составы «Сапсан» и «Ласточка», а также на ретропоезд «Рускеальский экспресс». Причем скидку получает как именинник, так и до трех его сопровождающих при одновременной покупке билетов.

Скидка на самолеты в день рождения

Некоторые авиакомпании предоставляют своим пассажирам скидки на перелеты в день рождения. В частности, перевозчик S7 предлагает скидку в 3% на тариф «Эконом», а Utair за 30 дней до знаменательной даты дарит промокод на скидку в 20% для пассажиров уровней Bronze, Silver и Gold. Условия других предпраздничных акций можно уточнять на сайтf[ компаний.

Скидки на билеты и отели, приуроченные к дню рождения, можно найти и в сервисах бронирования.

Скидки в кафе на день рождения

Скидочную программу для именинников, желающих устроить застолье, нередко предлагают кафе и рестораны. Иногда это скидка на весь чек, иногда — блюдо в подарок, в других случаях — начисление бонусных баллов.

Скидки в магазинах на день рождения

Во многих магазинах также предусмотрены подарки и скидки участникам программы лояльности. Продавцы одежды и обуви незадолго до дня рождения рассылают именинникам выгодные предложения: промокоды, купоны, бонусные баллы, индивидуальные условия для покупок.

Подобные предложения формируют для своих покупателей гипермаркеты и сети магазинов. Как правило, для этого необходимо иметь клубную карту.

Побаловать себя подарком со скидкой можно и в ювелирных магазинах, которые тоже часто уточняют дату рождения клиентов, чтобы предложить выгодные условия. Акции запускают также продавцы спорттоваров, косметики, парфюмерии, бытовой техники и смартфонов, товаров для дома.

При регистрации на сайте или в личном кабинете на маркетплейсах Lamoda, Ozon и Wildberries можно получить индивидуальную скидку на день рождения.

Точки продажи алкоголя тоже часто предлагают именинникам закупить напитки для праздника по выгодной цене.

Подарки от банков на день рождения

Некоторые крупные банки поздравляют своих клиентов, предоставляя кэшбек на покупки в магазинах партнеров или скидки на определенные категории покупок.

Подарки от сотовых операторов на день рождения

Иногда подарки в виде бонусных баллов для своих клиентов на день рождения делают и сотовые операторы — «Билайн», МТС, «Теле 2», «МегаФон» и другие.

Скидки на день рождения в кинотеатрах

Многие крупные сети кинотеатров приглашают именинников и их друзей на сеансы по скидке. Обычно приобрести билет по льготной цене можно не только в день рождения, но и за несколько дней до и после знаменательной даты. При покупке билета обязательно предъявить документ, удостоверяющий личность.

Подобные скидки предлагают и другие развлекательные заведения — парки аттракционов, антикафе, аквапарки, скалодромы, картинг-клубы, лазертаги, компьютерные клубы, батутные центры, веревочные парки, мастер-классы, квесты, цирки, театры, музеи.

Ранее «Известия» рассказали, как вернуть билет на поезд, самолет или автобус и получить обратно потраченные средства.