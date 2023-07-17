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Как вернуть билет на поезд, самолет или автобус в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Отмена или перенос запланированной поездки может произойти по разным причинам. Иногда это связано с банальным опозданием, а иногда вызвано форс-мажорными обстоятельствами, которые меняют наши планы. Как сдать билет на автобус, поезд или самолет и не потерять на этом деньги — рассказывают «Известия».

Причины возврата билета на поезд, самолет или автобус в 2023 году

Вернуть билеты можно по нескольким поводам. Например, когда поездка отменяется или рейс отменен. В некоторых случаях билет можно сдать, даже если пассажир опоздал на вокзал или в аэропорт.

Еще одна причина, когда билет стоит сдать или обменять, — несоответствие данных в билете и документе, удостоверяющего личность. Например, обнаружилась ошибка в серии или номере паспорта. С таким билетом в поезд или самолет могут не пустить.

Обязательно проверяйте все данные во время покупки. Чем раньше будет обнаружено несоответствие, тем проще исправить ситуацию.

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Где оформить возврат билета на поезд, самолет или автобус в 2023 году

Самый простой способ — сдавать билет там, где его покупали. Так, возврат железнодорожного билета, купленного через интернет, возможен на сайте компании-перевозчика или посредника и в кассе вокзала. Оформляя возврат на сайте или в приложении, можно отменить как один билет, так и весь заказ, если билетов приобреталось несколько.

Чтобы вернуть билет через кассу, при себе необходимо иметь паспорт.

Если нет возможности сдать билет самому, этот процесс можно доверить третьему лицу при наличии доверенности, оформленной у нотариуса.

Деньги вернут сразу наличными или на банковскую карту, с которой совершалась покупка. На счет они поступят в течение нескольких дней.

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Когда можно сдать билет на поезд, самолет или автобус в 2023 году

Чтобы вернуть максимум стоимости билета, сдать его лучше сразу, как стало понятно, что в документе есть ошибка или поездка не состоится. Особенно если это выяснилось в день отправления.

Так, если необходимо сдать билет на автобус, сделать это без потери средств можно не менее чем за 15 минут до отправления. После отправления возврат оформляется в течение трех часов и только в том случае, если рейс был отменен.

Что касается поездов дальнего следования, полную стоимость, плату за сервисное обслуживание и другие платежи возвращают, если билет сдали за восемь часов до отправления состава. В некоторых случаях могут взимать комиссию, например, если билеты приобретались через посредников.

Но если с билетами на автобус и поезд всё достаточно просто, так как компания-перевозчик одна, то в отношении авиакомпаний, прежде всего международных, ситуация совсем иная. Условия возврата могут заметно отличаться. Их лучше узнать заранее еще при покупке билета.

Сколько денег теряет пассажир при возврате билета на поезд, самолет или автобус в 2023 году

Сколько средств удержат за возврат билетов, напрямую зависит от того, когда пассажир обратился с заявлением. Так, если вы сдаете билет на поезд за два часа до отправления, то деньги вернут только за билет. Стоимость плацкарты и другие сборы не возвращаются.

Для тех, кто отправляется в дальнее зарубежье, следует иметь в виду, что правила возврата будут отличаться от действующих на внутренние рейсы. Если вы захотите сдать билет на поезд менее чем за шесть часов до поездки, никаких денег вообще не вернут.

Но больше всего средств, как правило, теряется при возврате авиабилетов. Там, на бланке документа, в частности, может быть написано, что при обращении за 14 дней до вылета вам отдадут 75% стоимости, а за семь дней — только 25%. Кроме того, многое зависит от тарифа. Например, если стоит метка TICKET IS NON-REFUNDABLE IN CASE OF NO-SHOW — билет будет нельзя вернуть, если пассажир не появится на регистрации и не сообщит авиакомпании об отмене полета.

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Можно ли сдать невозвратные билеты на поезд, самолет или автобус в 2023 году

Так называемые невозвратные тарифы предполагают, что потраченные средства при возврате билета возвращены не будут. Однако есть несколько исключений.

Если пассажир заболел, получил травму в результате несчастного случая, заболел член семьи, который должен был ехать ним, или скончался близкий родственник, то вернуть деньги в таком случае возможно.

Для этого нужно обратиться в кассу с документами, подтверждают форс-мажор. На эти действие также отводится определенное время. В случае если не удастся собрать необходимые документы в срок, то вернуть деньги за билет будет уже нельзя.

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