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NBC сообщил о планах Байдена запросить у конгресса около $60 млрд на помощь Украине

NBC: Байден планирует запросить у конгресса США около $60 млрд для Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намеревается запросить у конгресса порядка $60 млрд, которые будут направлены на помощь Украине. Об этом 18 октября сообщает NBC News со ссылкой на источник.

По данным собеседников агентства, Украине, по планам Байдена, выделят львиную доли пакета помощи общей суммой $100 млрд, который будет также распределен между Тайванем, Израилем и проектом по охране южной границы США.

Журналисты отмечают, что подготовка пакета помощи находится в процессе. Ориентировочный срок, когда его афишируют, ― конец текущей недели.

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Ранее в этот день политолог-американист Малек Дудаков заявил в разговоре с «Известиями», что для президента США Джо Байдена будет проблематичным запросить у конгресса помощь для Израиля и Украины на фоне раскола. По его словам , нужно понимать, что этот бюджет на данный момент является эфемерным, поскольку конгресс США еще не разобрался с выборами спикера палаты представителей.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Байден запросит у конгресса около $100 млрд для помощи Украине и Израилю, а также для безопасности американских границ.

15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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