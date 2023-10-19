Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров отметил выход двусторонних отношений РФ и КНДР на новый уровень
Мир
Лукашенко подписал закон о приостановке ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии
Мир
В КНДР визит Лаврова назвали знаменательным моментом
Мир
NBC сообщил о планах Байдена запросить у конгресса около $60 млрд на помощь Украине
Армия
В Минобороны сообщили об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ
Мир
Байден выступит с обращением к нации по Израилю и Украине 19 октября
Мир
США ослабили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы
Мир
Протестующие в Турции попытались сломать забор генконсульства Израиля
Мир
Сийярто указал на лицемерную реакцию премьера Эстонии на встречу Путина и Орбана
Мир
Израиль согласился пустить гумпомощь из Египта в сектор Газа по просьбе США
Общество
В России пострадавшим в ВОВ хотят предоставить выплаты и льготы по ЖКХ
Общество
В России начнут массово строить дорожки для электросамокатов
Мир
BI сообщил о мыслях Маска заблокировать соцсеть X в Европе
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 19 октября

Гастроэнтеролог назвала три разрушающие кишечник ошибки в питании

Гастроэнтеролог Масленникова: рафинированные продукты и алкоголь разрушают кишечник
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предупредить любое заболевание гораздо проще, чем лечить уже развившуюся патологию и ее последствия. Если говорить о здоровье кишечника, то основную роль здесь занимает то, как человек питается. О трех наиболее распространенных ошибках в питании, разрушающих кишечник, «Известиям» 19 октября рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Елена Масленникова.

В первую очередь врач предупредила о вреде для кишечника обилия в рационе чрезмерно рафинированных продуктов и недостатка клетчатки.

Под рафинированными продуктами, по ее словам, понимаются те, которые подвергаются значительной обработке для улучшения вкусовых качеств и увеличения срока хранения. Это, в частности, фастфуд, чипсы и сухарики, различные сладости, продукты быстрого приготовления, те, которые нужно только разогреть, другие.

«Важно также следить, чтобы в рационе было достаточно клетчатки, которая содержится во фруктах, овощах, цельных крупах и злаках, орехах и семенах. С помощью нее микроорганизмы, живущие в кишечнике, создают короткоцепочечные жирные кислоты, необходимые для здоровья этого органа. Кроме того, клетчатка через центры насыщения и голода влияет на пищевое поведение и способствует борьбе с перееданием», — рассказала Масленникова.

Она отметила, что идеальной клетчаткой на сегодняшний день считаются овсяные отруби, легкие в усвоении, с низким гликемическим индексом.

Газированная беда: почему сладкие напитки вреднее фастфуда
Врачи рассказали, как сахар и пищевые добавки влияют на здоровье детей

Также гастроэнтеролог обратила внимание на вред алкоголя, который негативно влияет на функцию и структуру клеток кишечника.

«В результате употребления алкоголя происходит временный отек и воспаление энтероцитов кишечника, из-за чего ухудшается всасывание важных микро- и макронутриентов. Если травматизация кишечника алкоголем происходит регулярно, то организм хронически страдает дефицитом полезных веществ. Возникают симптомы нарушенного всасывания: выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи, кишечник теряет свою барьерную функцию, могут появиться аллергические реакции», — предупредила врач.

При этом она отметила, что алкогольдегидрогеназа — важный фермент по обезвреживанию алкоголя — у мужчин локализуется в желудке и печени, а у женщин — только в печени. Из-за этого так называемая безопасная доля алкоголя у женщин в два раза ниже.

Кроме того, как рассказала гастроэнтеролог, вред кишечнику наносят острые специи, кофеин, уксусы, копчености, консерванты и усилители вкуса. По ее словам, они разрушают слизистый барьер, способствуют микровоспалению и в последующем уменьшению плотности клеточных контактов в кишечнике. В результате возможно развитие синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) и синдрома избыточного грибкового роста (СИГР).

Смертельный фастфуд: эксперты предупредили об опасностях шаурмы
В Курской области девушка погибла после отравления роллом

В августе врач-гастроэнтеролог к.м.н. Андрей Фарбер отметил, что злоупотребление фастфудом, а также жареной и жирной пищей может спровоцировать развитие рака. Клетчатка, по словам врача, помогает в профилактике рака кишечника, а также опухолей в предстательной железе и легких.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023