Гастроэнтеролог назвала три разрушающие кишечник ошибки в питании

Предупредить любое заболевание гораздо проще, чем лечить уже развившуюся патологию и ее последствия. Если говорить о здоровье кишечника, то основную роль здесь занимает то, как человек питается. О трех наиболее распространенных ошибках в питании, разрушающих кишечник, «Известиям» 19 октября рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Елена Масленникова.

В первую очередь врач предупредила о вреде для кишечника обилия в рационе чрезмерно рафинированных продуктов и недостатка клетчатки.

Под рафинированными продуктами, по ее словам, понимаются те, которые подвергаются значительной обработке для улучшения вкусовых качеств и увеличения срока хранения. Это, в частности, фастфуд, чипсы и сухарики, различные сладости, продукты быстрого приготовления, те, которые нужно только разогреть, другие.

«Важно также следить, чтобы в рационе было достаточно клетчатки, которая содержится во фруктах, овощах, цельных крупах и злаках, орехах и семенах. С помощью нее микроорганизмы, живущие в кишечнике, создают короткоцепочечные жирные кислоты, необходимые для здоровья этого органа. Кроме того, клетчатка через центры насыщения и голода влияет на пищевое поведение и способствует борьбе с перееданием», — рассказала Масленникова.

Она отметила, что идеальной клетчаткой на сегодняшний день считаются овсяные отруби, легкие в усвоении, с низким гликемическим индексом.

Также гастроэнтеролог обратила внимание на вред алкоголя, который негативно влияет на функцию и структуру клеток кишечника.

«В результате употребления алкоголя происходит временный отек и воспаление энтероцитов кишечника, из-за чего ухудшается всасывание важных микро- и макронутриентов. Если травматизация кишечника алкоголем происходит регулярно, то организм хронически страдает дефицитом полезных веществ. Возникают симптомы нарушенного всасывания: выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи, кишечник теряет свою барьерную функцию, могут появиться аллергические реакции», — предупредила врач.

При этом она отметила, что алкогольдегидрогеназа — важный фермент по обезвреживанию алкоголя — у мужчин локализуется в желудке и печени, а у женщин — только в печени. Из-за этого так называемая безопасная доля алкоголя у женщин в два раза ниже.

Кроме того, как рассказала гастроэнтеролог, вред кишечнику наносят острые специи, кофеин, уксусы, копчености, консерванты и усилители вкуса. По ее словам, они разрушают слизистый барьер, способствуют микровоспалению и в последующем уменьшению плотности клеточных контактов в кишечнике. В результате возможно развитие синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) и синдрома избыточного грибкового роста (СИГР).

В августе врач-гастроэнтеролог к.м.н. Андрей Фарбер отметил, что злоупотребление фастфудом, а также жареной и жирной пищей может спровоцировать развитие рака. Клетчатка, по словам врача, помогает в профилактике рака кишечника, а также опухолей в предстательной железе и легких.