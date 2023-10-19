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Около трети отелей под брендами Radisson в России переименуют в Cosmos

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Отели, принадлежавшие до марта 2023 года международной компании Wenaas Hotel Russia и функционировавшие под брендами Radisson Blu, Park Inn by Radisson и Olympia Garden, начнут работать под брендом Cosmos. Это примерно треть российских отелей Radisson. Об этом «Известиям» сообщила гостиничная компания Cosmos Hotel Group.

В марте была завершена сделка по приобретению у норвежской компании 10 отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. В октябре Cosmos Hotel Group начинает их ребрендинг. Так, 20-го числа начнется демонтаж старых вывесок.

«Мы рады укрепить партнерство с Cosmos Hotel Group и продолжить долгосрочное сотрудничество в формате бренда Radisson Individuals», — так прокомментировала соглашение управляющий директор Radisson Hotel Group в России Виолетта Ромэро дэ Торрэс.

В Cosmos Hotel Group заявили, что переход отелей под их бренд будет комфортным для гостей.

«Мы рады пригласить гостей в уже известные им отели, но уже под брендом Сosmos», — отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Ранее президент АФК «Система» Тагир Ситдеков заявлял, что корпорация рассматривает возможность поведения IPO гостиничной сети Cosmos Hotel Group. Он отмечал, что размещение будет на Московской бирже.

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В июне 2022 года сеть отелей Marriott (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими) объявила о прекращении деятельности в России. В компании пояснили, что введенные против РФ санкции ЕС, США и Великобритании сделали невозможным продолжение бизнеса в стране.

Тогда же Россию покинула и компания InterСontinental Hotels Group (IHG), владеющая сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса.

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