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Сеть отелей Marriott заявила о приостановке деятельности в России

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Фото: Global Look press/Mathias Bergeld
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Сеть отелей Marriott (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими) заявила 3 июня о приостановке деятельности в России.

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В компании пояснили, что введенные против РФ санкции ЕС, США и Великобритании сделали невозможным продолжение бизнеса в стране.

Marriott присутствовала на российском рынке 25 лет.

Двумя днями ранее Marriott и Hilton заявили, что могут покинуть Россию из-за падения трафика. Так, в марте у гостиниц резко упал поток иностранных гостей, которые могут себе позволить номер стоимостью 60–100 тыс. рублей за сутки.

Ранее о приостановке с 14 мая операционного управления отелями на территории России заявлял еще один крупный игрок на рынке — Hyatt.

При этом, как пояснил «Известиям» глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, отели расположены в зданиях, которые не принадлежат сетям, то есть отечественные инвесторы вкладывали свои средства в недвижимость с расчетом получить прибыль от работы определенных брендов. Часть зданий гостиниц с мировым именем принадлежат «Люсине», ВТБ и другим структурам, и если иностранные компании все-таки решат покинуть Россию, не исключено, что собственники захотят использовать их здания прежним образом — то есть перезапустить бизнес с использованием уже привычных названий, сказал Бухаров. В России разрешены параллельный импорт и принудительное лицензирование, добавил он.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru

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