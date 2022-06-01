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Гостиничные сети Marriott и Hilton заявили о готовности покинуть РФ

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Фото: Global Look Press/dpa/Sascha Klahn
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Гостиничные сети Marriott (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими) и Hilton могут покинуть Россию. Такой сценарий компании рассматривают не только на фоне геополитической ситуации, но и из-за падения трафика, рассказал «Известиям» в среду, 1 июня, глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

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По его словам, в марте у гостиниц резко упал поток иностранных гостей, которые могут себе позволить номер стоимостью 60–100 тыс. рублей за сутки. Как отметил Бухаров, также бренды могут заблокировать в стране свою мировую систему бронирования. Она позволяет гостям копить и использовать дополнительные бонусы в отелях сети.

Ранее о приостановке с 14 мая операционного управления отелями на территории России заявлял еще один крупный игрок на рынке — Hyatt.

Игорь Бухаров уточнил, что отели расположены в зданиях, которые не принадлежат сетям; отечественные инвесторы вкладывали свои средства в недвижимость с расчетом получить прибыль от работы определенных брендов. Часть зданий гостиниц с мировым именем принадлежат «Люсине», ВТБ и другим структурам, напомнили «Известиям» в Ivashkevich Hospitality. Издание направило запросы в компании.

Если иностранные компании все-таки решат покинуть Россию, не исключено, что собственники захотят использовать их здания прежним образом — то есть перезапустить бизнес с использованием уже привычных названий, сказал Бухаров. В России разрешены параллельный импорт и принудительное лицензирование, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 1 июня в 10:00

«Всё выключено: Marriott и Hilton могут покинуть РФ»

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