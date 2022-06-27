Владелец сетей отелей Holiday Inn и Crowne Plaza заявил об уходе из России

Компания InterСontinental Hotels Group (IHG), владеющая сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, прекращает деятельность в России. Об этом в понедельник, 27 июня, говорится в заявлении компании.

«В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также с постоянными и растущими проблемами работы там», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что корпоративный офис компании в Москве уже закрыт.

3 июня сеть отелей Marriott (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими) заявила о приостановке деятельности в России. В компании пояснили, что введенные против РФ санкции ЕС, США и Великобритании сделали невозможным продолжение бизнеса в стране.

При этом 1 июня глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отметил, что отели расположены в зданиях, которые не принадлежат сетям — отечественные инвесторы вкладывали свои средства в недвижимость с расчетом получить прибыль от работы определенных брендов. Так, часть зданий гостиниц с мировым именем принадлежат «Люсине», ВТБ и другим структурам, они смогут перезапустить бизнес с использованием уже привычных названий.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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