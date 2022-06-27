Реклама
Прямой эфир
Мир
В Латвии указали на намеки со стороны Запада о готовности забрать Калининград
Мир
Захарова назвала ситуацию на Украине результатом политики Запада
Мир
Военные ЛНР и России завершили зачистку поселка Волчеяровка
Экономика
Байден объявил о повышении пошлин на ряд позиций импорта из РФ
Мир
Два человека погибли в Светлодарске в результате обстрела
Армия
Вооруженная «Калибрами» подлодка «Алроса» выйдет в море для испытаний
Армия
Минобороны РФ предупредило о возможной провокации Киева на Криворожской ТЭС
Мир
Шольц заявил о невозможности возврата к прежним отношениям между Россией и ФРГ
Мир
МИД РФ объявил восемь греческих дипломатов персонами нон грата
Мир
«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»
Общество
Почти 6 тыс. выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ в этом году
Сюжет:

Владелец сетей отелей Holiday Inn и Crowne Plaza заявил об уходе из России

0
Фото: ТАСС/Zuma/Roman Vondrous
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания InterСontinental Hotels Group (IHG), владеющая сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, прекращает деятельность в России. Об этом в понедельник, 27 июня, говорится в заявлении компании.

Дикий отдых: кто поможет россиянам забронировать отель
В чем проблема отечественных онлайн-сервисов

«В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также с постоянными и растущими проблемами работы там», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что корпоративный офис компании в Москве уже закрыт.

3 июня сеть отелей Marriott (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими) заявила о приостановке деятельности в России. В компании пояснили, что введенные против РФ санкции ЕС, США и Великобритании сделали невозможным продолжение бизнеса в стране.

При этом 1 июня глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отметил, что отели расположены в зданиях, которые не принадлежат сетям — отечественные инвесторы вкладывали свои средства в недвижимость с расчетом получить прибыль от работы определенных брендов. Так, часть зданий гостиниц с мировым именем принадлежат «Люсине», ВТБ и другим структурам, они смогут перезапустить бизнес с использованием уже привычных названий.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022