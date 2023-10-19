В своем роде: Минздрав определил правила смены пола у детей

В новом проекте постановления правительства проговаривается порядок медпомощи и указываются организации, которые допускаются к операциям по трансгендерному переходу у детей. Потребность в таком бывает в редчайших случаях, при этом произвольно менять пол у ребенка в России в этом году запретили. При необходимости подобные медицинские вмешательства в РФ проходят на высоком уровне. Вместе с тем, по утверждениям хирургов, сегодня с подобными операциями и с компетентными консилиумами для принятия ответственного решения есть некоторые затруднения — они связаны с назревающим кадровым дефицитом. Подробности — в материале «Известий».

Деликатный вопрос

С 1 марта 2024 года в России должен вступить в силу документ, оговаривающий порядок оказания в РФ медицинской помощи в случаях с пороками развития репродуктивных органов и вынужденной сменой пола у детей. Кроме того, предполагается и ограниченный список учреждений, имеющих на подобные медицинские вмешательства специальное право. Пока данный документ выставлен на общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Перечень ‎медорганизаций, которые по решению врачебных комиссий будут допускаться для вмешательства, включает три НМИЦ и два вуза: ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова», ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» и ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России. Только в этих учреждениях будут официально выдаваться медицинские заключения о соответствии половых признаков признакам определенного пола, рассказали «Известиям» в правительстве РФ.

Также документ утверждает порядок выдачи решений врачебных комиссий на трансгендерные операции. Причем в состав врачебной комиссии для вынесения ответственного решения должны входить врачи таких профилей, как акушер-гинеколог, генетик, уролог-андролог, эндокринолог, педиатр, психиатр и медицинский психолог. Эти специалисты должны будут принять решение на основе осмотра ребенка и имеющихся документов с указанием диагноза, результатов исследований и пр. После этого в течение трех дней эксперты выдадут решение. Постановление также утверждает его форму.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Уместно напомнить, что в России этим летом был подписан закон о том, что проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства для смены пола в России больше нельзя. Нынешний проект постановления призван оговорить отдельные вынужденные случаи, когда дети рождаются без признаков пола, со смешанными признаками пола или же жизненно формируются в собственном половом несоответствии.

Качество операций

Данное решение направлено на системность и упорядочение работы медиков в такой деликатной сфере, как смена пола, а также на создание детям и родителям, которые столкнулись с подобной патологией, комфортных условий жизни , пояснял ранее проректор Педиатрического университета Валентин Сидорин. «Больше не возникнет ситуаций, когда это будет эмоциональное решение, родительские амбиции или иные проявления, далекие от нашей морали и нравственности», — указал спикер.

Специалист отметил, что показания к смене пола в реальности мизерны и обусловлены генетическими отклонениями от нормы (речь идет о менее чем 0,1% человеческой популяции).

На данный момент позиция вуза, высказанная ранее, не изменилась. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета, такие операции подчас нужны, равно как и корректирующие женские и мужские признаки у подростков.

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

— Но это, безусловно, компетенция тех медицинских центров, где отвечают за результат и не будут поддаваться давлению, в том числе и материальному, со стороны законных представителей детей, — подчеркивают специалисты педиатрического университета.

В России очень многое с точки зрения возможностей проведения таких операций было сделано в предыдущие годы, поделился в беседе с «Известиями» классик отечественной детской хирургии, старший лаборант кафедры репродуктивной медицины и хирургии МГМСУ Алексей Окулов. Главное, указывает он, при выявлении аномалий развития органов проходить соответствующие этапы обследований и получать соответствующие документы.

Доктор Окулов отмечает, что в нашей стране операции по смене пола у детей выполнялись всегда на очень высоком уровне. Детям такие операции делали в Морозовской, Тушинской больницах, Святого Владимира и других центрах.

В пресс-службе Минздрава «Известиям» ситуацию с качеством подготовки российских учреждений к лечению аномалий репродуктивных органов у детей не прокомментировали. Между тем представители детской хирургии рассказали, что в реальности сейчас нередко возникает дефицит профильных кадров, из-за чего качество консилиумов по принятиям ответственных решений иногда чревато диагностической неточностью.

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Во избежание повторной смены пола

И.о. завкафедрой хирургических дисциплин детского возраста и инновационных технологий в педиатрии Орловского госуниверситета (ОГУ), экс-сенатор РФ Владимир Круглый замечает, что в существующем законе сделано исключение: речь идет не о смене пола, а о лечении различных врожденных аномалий (пороков развития) и заболеваний репродуктивной системы. Причиной могут быть и наследственные, и генетические мутации, или воздействия различных неблагоприятных факторов на организм женщины во время беременности (чаще всего это курение и употребление алкоголя, перенесенные вирусные заболевания и другие).

— Зачастую непосредственную причину таких аномалий установить не представляется возможным даже при самом тщательном обследовании, — рассказывает детский хирург Владимир Круглый. — Степень нарушений тоже бывает разной — от небольших отклонений вплоть до полного отсутствия у ребенка как женских, так и мужских половых органов. Пороки развития половых органов нередко сопровождаются нарушением других органов и систем ребенка и могут вызывать очень серьезные сложности для лечения.

По словам эксперта, у детей частота таких аномалий развития очень небольшая. Практикующий детский хирург или уролог-андролог, не говоря уже о педиатре-неонатологе, в большинстве регионов может встретить ребенка с нарушениями формирования пола всего несколько раз за всю свою карьеру. Отсюда и частые диагностические ошибки, которые достигают, по данным экспертов, 40%.

— К сожалению, нередко в регионах проводится лечение, не соответствующее современным принципам, — говорит доктор Круглый. — Поэтому централизация таких пациентов в лучших центрах страны является, безусловно, большим благом для этих детей.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Ведь только в этих центрах возможно проведение всестороннего обследования и принятие единственно верного решения о лечении, часто многоэтапного. Только в этом случае возможно избежать повторной смены пола, отмечает врач.

Как это устроено

Хирургические аспекты лечения аномалий развития органов репродуктивной системы, несмотря на свою сложность, сегодня отработаны. Многие этапы таких операций сейчас выполняются с использованием малоинвазивных технологий и переносятся детьми достаточно легко, объясняет доктор Круглый.

Вопрос же о коррекции пола возникает, когда имеется генетическое подтверждение пола, а наружные половые признаки ему не соответствуют. В течение длительного времени требовалось судебное решение. В соответствии с новым федеральным законом Минздрав разработал порядок работы специальных комиссий.

— Такое вмешательство предпочтительно делать в раннем возрасте ребенка, до трех лет , — подчеркивает Владимир Круглый. — Хотя при сложных пороках развития лечение бывает этапным и может потребовать большего времени.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

На практике решение о проведении операции, в случае коррекции пола, всегда очень индивидуально, заверяют специалисты. Обязательным является серьезное обследование. В каждом конкретном случае мультидисциплинарный консилиум при участии родителей принимает решение.

— Природа неистощима на разные варианты аномалий, и требуется всегда очень взвешенное решение о тактике лечения, — отмечает доктор.

Детский хирург объяснил, что если операция по лечению врожденной аномалии или порока развития органов репродуктивной системы выполнена в раннем возрасте и пол ребенка корректирован, то никаких психологических последствий маленький человек не испытывает. Безусловно, все современные способы оперативного лечения не могут восстановить непосредственно репродуктивную функцию, для этого используются разные вспомогательные технологии, в том числе и суррогатное материнство. Но такой человек в большинстве случаев полностью социально реабилитирован, может иметь полноценную семью, воспитывать детей.