В России изменится модель перехода в 10-й класс и поступления в колледжи

В ближайшем будущем может поменяться модель перехода школьников в десятый класс и колледж. Об этом 18 октября сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями.

По его словам, нынешняя модель не соответствуют современным требованиям.

«В этом году не думаю, что какие-то изменения будут, но в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс, а также поступления в СПО [учреждения среднего профессионального образования] по количеству экзаменов, по подходам [изменится], потому что она не отвечает современным требованиям», — сказал он.

Музаев, отвечая на вопрос одного из участников встречи, подчеркнул, что в России не планируют отказываться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса.

Говоря о едином государственном экзамене (ЕГЭ), Музаев отметил, что расписание экзаменов будет опубликовано в конце 2023 года или в начале следующего. Проведение ЕГЭ по естественно-научным предметам в компьютерном формате не планируется, добавил он.

Кроме того, глава Рособрнадзора рассказал об отмене в стране всероссийских проверочных работ по иностранным языкам.

Ранее, 13 октября, замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что ведомство обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе. Он объяснил, что эта ступень должна занять новое место в системе высшего образования, при этом не подменяя другие уровни обучения. По мнению Афанасьева, исходя из названия «специализированное высшее образование», магистратура должна углублять базовую ступень.

В апреле глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что высшее образование в стране разделят на три уровня: базовое (бакалавриат, специалитет), специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантуру (адъюнктура).

В мае стало известно, что переход на обучение по новой системе планируется с 1 сентября 2025 года. Ожидается, что программа магистратуры теперь будет внедряться только в те вузы, которые прошли соответствующий отбор.

В том месяце Фальков сказал, вторая ступень высшего образования может разделиться на два типа — академическую и профессиональную. По его словам, первый вариант получения магистратуры подразумевает углубление в область науки.