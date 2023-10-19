Внутренний настрой: фабрики РФ обеспечат страну музыкальными инструментами

Российские производители теперь могут полностью удовлетворить спрос на музыкальные инструменты внутри страны, сообщили «Известиям» в Минкультуры и подтвердили представители индустрии. Ведомство планирует за 2023 год потратить 750 млн рублей на закупки в этой сфере для школ и колледжей . Растет спрос на отечественные инструменты и со стороны обычных покупателей. Дистрибуторы отмечают: количество единиц, выпущенных в нашей стране, увеличилось за 2022 год на 20—25%, в 2023-м тенденция сохраняется. Но и проблем пока хватает. «Известия» разбирались в существующих «настройках».

Наше — в школы

Вплоть до конца прошлого десятилетия подавляющее большинство музыкальных инструментов и в учебных заведениях, и в оркестрах были зарубежного производства, за исключением выпущенных еще в советское время и оставшихся в основном в региональных школах искусств. Ситуация начала постепенно меняться после запуска в 2019 году федерального проекта «Культурная среда», в рамках которого проводилось обновление материально-технической базы ДШИ, училищ и колледжей.

Как сообщили «Известиям» в Министерстве культуры, с 2019 года по этой программе было закуплено свыше 50 тыс. музыкальных инструментов и комплектующих (пианино и рояли, струнные, народные, духовые и ударные инструменты) для 1486 образовательных организаций . Причем количество российских товаров составило свыше 65%.

Производство клавишных музыкальных инструментов «АМЕДЕУС» Фото: МЕДИУС

«Преимущество приобретения образовательными организациями отечественных музыкальных инструментов и оборудования закреплено Правилами предоставления субсидии в рамках национального проекта «Культура», — пояснили в ведомстве.

Параллельно (с 2017-го по 2021 год) Минкультуры совместно с Минпромторгом реализовывалась программа гарантированного государственного заказа у российских производителей. Здесь статистика следующая: куплено 4 270 пианино, 4 158 духовых музыкальных инструментов и 2 537 ударных.

Однако полностью перейти на отечественного производителя не удавалось. Во-первых, в нашей стране выпускались не все виды инструментов. Литавры, например, у нас не делают до сих пор (нерентабельно). Во-вторых, филармонии и оркестры как правило закупают экземпляры с учетом предпочтений конкретных исполнителей, а они привыкли к зарубежному . И, в-третьих, госзаказ предполагает такие сроки заключения контрактов и их выполнения, которые не позволяют равномерно загрузить фабрики.

Производство струнно-смычковых музыкальных инструментов Фото: Goronok String Instruments

— Все школы искусств начинают покупать инструменты примерно в одно время, и всем нужны сроки поставки пораньше. Получается, что в январе, например, еще никто ничего не заказывает, а во второй половине года начинается ажиотаж . Плюс ко всему, многие еще просят ничего не отгружать в декабре. Если бы был оптимизированный план и предзаказы, производство можно было бы спланировать, — объяснил «Известиям» директор Ассоциации участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования Максим Гузинин.

Материальный вопрос

Первая проблема постепенно решается. Так, например, в конце этого года в России появится первый отечественный большой концертный рояль. Его планирует выпустить фабрика «Аккорд», один из крупнейших в стране производителей фортепиано, который прежде фокусировался на пианино и кабинетных роялях. Кроме того, недавно у нас начали делать маримбы (ударный инструмент, родственник ксилофона). А некоторые инструменты переводятся на отечественные материалы.

— Мы стали выпускать фаготы полностью из российских материалов. Первые экземпляры произвели еще два года назад, а сейчас происходит отладка серийности. Потому что сделать пять-десять инструментов — это одно дело, а партию из 100 штук — совсем другое. Кроме того, мы практически в полный цикл запустили выпуск тромбонов из отечественных материалов, — рассказал «Известиям» Владислав Гончаров, основатель «Ателье Гончарова».

Производство духовых музыкальных инструментов Фото: Ателье Гончарова

Но остальные препятствия остаются. Причем, как отмечают производители, концертные организации сейчас могут закупать инструменты в любых объемах без тендеров. Соответственно, практически весь госзаказ в этом направлении идет мимо российских производителей.

— Зарубежные инструменты нашего уровня стоят 6—7 млн рублей. Мы же делаем за 3 млн. Но все равно это тяжело идет: многие считают, что зарубежное лучше. Менталитет изменить сложно, — сетует Владислав Гончаров. И признает: — Та же любовь к иностранному, мешающая производителям внутри страны, помогает распространять продукцию за границей. Так, в этом году «Ателье Гончарова» продало в Китае 60 гобоев — больше, чем потребляет за год вся Россия, включая госзаказы.

Производство педальных и леверсных арф Фото: Resonance Harps

Но производителям выгоднее продавать внутри страны, так как при экспорте приходится учитывать проценты дистрибуторов, транспортировку и так далее. У нас же даже школы искусств зачастую «по инерции» предпочитают иностранную продукцию. И квотирование, которое пыталось ввести государство, пока не особо работает, уверены собеседники «Известий». Да, Минкультуры рекомендует обратить внимание на российские инструменты. Но не требует этого. В итоге порядка 70% музыкальных инструментов, поставленных в 2022 году, закуплены у единственного поставщика, без тендера, указывает Максим Гузинин.

Китайское импортозамещение

С точки зрения свободного рынка сильная сторона российских инструментов — соотношение цена/качество. Профессионалы все равно в большинстве своем отдают предпочтение европейским, американским и японским брендам, однако они очень дорогие, а с ростом курса валют их стоимость стала совсем неподъемной. В свою очередь, в массовом сегменте доминирует китайская продукция. Козырь фабрик из Поднебесной — производство огромными партиями (для этого достаточно даже внутреннего спроса), благодаря чему цену удается держать низкой. Но их еще надо привезти. И тут проявляются конкурентные преимущества отечественной продукции: при сопоставимой цене они обеспечивают более высокое качество.

Производство педальных и леверсных арф Фото: Resonance Harps

— У нас ощущение, что после начала СВО и введения санкций производство инструментов и аксессуаров в России очень сильно пошло вверх. Их продажи у нашей компании растут год от года процентов на 20—25. В этом году вырастет еще . Планку 2022-го мы уже преодолели, — поделился с «Известиями» соучредитель одного из крупнейших оптовых дилеров «Лютнер» Сергей Антонов.

При этом эксперт отмечает, что от общих продаж это пока все равно чуть больше 10%. Западная и японская продукция постепенно вытесняется, но в основном не российскими, а китайскими инструментами. Чтобы быть успешнее в конкурентной борьбе, надо наращивать производство. А тут поджидает и сложность с налогообложением.

Производство клавишных музыкальных инструментов «Николай Рубинштейн» Фото: Аккорд

— Порядка 90% компаний, производящих музыкальные инструменты, работают по упрощенной системе налогообложения (без НДС). Но для нее есть ограничения по оборотам. Мы в этом году подойдем к этому ограничению вплотную. В следующем году будет стагнация, если не принять какие-то меры, — сетует Сергей Антонов.