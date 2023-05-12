Очень струнные дела: доля азиатских музыкальных инструментов в РФ выросла до 80%

Доля музыкальных инструментов из Азии на российском рынке за прошедший год выросла на 20% — теперь это почти 80% от общего ассортимента. Изделия из РФ составляют примерно 2%, рассказали «Известиям» в профильных магазинах. Из отечественного массово закупают только аксессуары вроде чехлов или ремней для гитар . О том, как в новых условиях живут музыкальные магазины, почему наши производители не могут занять нишу, так ли плохи российские инструменты на самом деле и как государство может помочь изготовителям выжить — в материале «Известий».

Малыш-гитарист

За последний год поставщики музыкальных инструментов на российский рынок изменились — сегодня в магазинах стало больше азиатской продукции из Китая, Тайваня, Индии, Индонезии и Кореи. Если год назад азиатские бренды занимали около 60% ассортимента, то сейчас речь уже о 70–80% , рассказал «Известиям» основатель сети музыкальных магазинов skifmusic.ru Борис Колесников.

— Из КНР к нам, например, пришли бренды Tyma, Sqoe, Covenant. Это альтернатива средним по цене и премиальным гитарам. Азия занимает 2/3 каталога . Среди духовых в бюджетном сегменте очень много инструментов китайского происхождения, — поделился собеседник газеты.

Владелец сети подмосковных магазинов «Четыре четверти» Дмитрий Лукьянов вторит коллеге: китайский ассортимент составляет около 55%, и порядка 60% продаж приходится на товары из КНР . Технический директор дистрибьютора музыкальных инструментов «Лютнер» Андрей Дубовой поделился более детальной статистикой: в основном, изделия едут из Китая (56%), но закупки ведутся также из Индонезии (11%), России (10%), США (7%), Германии (5%) и суммарно из остальных стран (11%) .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Несмотря на то, что с российского рынка официально ушли практически все крупные мировые музыкальные бренды — Fender, Gibson, Yamaha, Roland, — это не мешает дистрибьюторам завозить товары этих брендов по параллельному импорту , сказал Дубовой. Если же это невозможно, то отечественные дистрибьюторы используют «фирмы-прокладки» в ближайшем зарубежье либо в том же Китае . Там и так сосредоточено до 80% всего мирового производства музыкальных инструментов, в том числе и топовых брендов, объясняет глава магазинов «ГлавМузыка» и «Гранд-Мистерия» Игорь Губин.

Говоря об изменениях ценовой политики, владельцы магазинов ссылаются на курс доллара, при этом отмечают общую тенденцию: рост цен примерно на 50%, а также покупательская активность зафиксированы в марте 2022 года. Это отмечают и опрошенные «Известиями» онлайн-магазины и офлайн-салоны. Летом цены стабилизировались, хотя где-то они всё равно остаются повышенными. Например, стоимость европейских инструментов увеличилась на 10–25% из-за роста курса валюты и логистических проблем , сообщили в компании «Лютнер» и сети магазинов «Четыре четверти».

Как работать в таких условиях — другой вопрос, и все подходят к его решению по-своему. Дмитрий Лукьянов рассказал, что осознанно пошел на снижение цен на 15%, чтобы через три–пять лет не закрыться, а просто выжить, пусть и с уменьшением общей прибыли . Борис Колесников отметил, что цены привязаны к курсу валюты, поскольку 99% инструментов на российском рынке — импортные . Игорь Губин наблюдает в своих магазинах другую картину: по его словам, изменение цен получилось взаимоисключающим — на некоторые изделия прайс вырос на 5–7%, а на другие наоборот, снизился в том же соотношении .

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Могу точно сказать, что наш эксклюзивный бренд Zoom (марка гитар, студийного и DJ-оборудования. — «Известия») с начала года подешевел на 2–3%, и то не весь, а только некоторые позиции. И колебание происходит не по категориям товаров, а именно по производителю , — уточнил Игорь Губин.

В московском магазине «Аккорд» «Известиям» ответили, что «изменилось всё: и цены, и логистика, и поставщики», но делиться конкретными данными отказались . Салон музыкальных инструментов «C. Bechstein» отметил, что ряд зарубежных брендов перестал сотрудничать с торговой точкой и был заменен азиатскими и российскими марками . Комментировать процентное соотношение или называть конкретные бренды администрация салона также отказалась.

Самый русский инструмент

От общего объема товаров skifmusic.ru российские производители занимают около 2% , рассказал Борис Колесников, отметив, что большой популярности национальных брендов музыкальных изделий в магазине не наблюдают . Отечественные инструменты в ассортименте «Лютнера» составляют всего 10% от общего каталога . В магазинах «Четыре Четверти» нашей продукции около 30% . Тем не менее, это в основном аксессуары: чехлы, ремни для гитар. Дмитрий Лукьянов подтвердил «Известиям», что для пошива используется импортная ткань.

До 80% всех инструментов производится в Китае, а российские бренды в общей массе присутствуют «на уровне статистической погрешности» , рассказал Игорь Губин.

В оптово-розничных магазинов расходятся в вопросе, почему в новых условиях освобожденную нишу занимает Азия, а не РФ .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Игорь Губин считает, что цена российских инструментов не соответствует качеству, да и отечественными их назвать сложно, поскольку запчасти остаются импортными . Дмитрий Лукьянов поддержал коллегу, отметив, что «китайскую гитару можно купить дешевле, чем российскую», а вот в компании «Лютнер» возражают: дело не в качестве, а в ассортименте .

— Азиатские инструменты более востребованы, так как представлены в значительно большем объеме на рынке. Российский производитель пока не может удовлетворить спрос . По нашей статистике — объему отзывов от реальных покупателей — мнение о низком качестве гитар «Амистар» ничем не подтверждено. Те, кто реально приобрел отечественный инструмент, вполне им довольны. Возможно, наши не выглядят так идеально, как китайские, могут иметь нюансы в отделке, но в музыкальных инструментах в основном полагаются на звучание, и тут наши вполне могут конкурировать с китайскими в одной ценовой категории , — поделился Андрей Дубовой.

В свою очередь в компании «Амистар» рассказали «Известиям», что их гитары производятся на территории РФ. Действительно, в производстве используются китайские струны и белорусские лады, но остальные внутренности — российские . Еще в 2000-х всё производство, которое снабжало нас комплектующими, закрылось, и сейчас производитель закупает китайские запчасти «не потому, что хочет, а потому что в РФ нет комплектующих для гитар» .

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Даже если кто-то держит маленькое производство, оно стоит баснословных денег, а это закладывается в итоговую стоимость гитары , — сказали в «Амистар».

Руководитель отдела продаж «Тульской гармони» Юрий Романов подчеркнул, что гармони и баяны фабрика производит полным циклом в нашей стране. Сырье закупается здесь, тут же собирается и настраивается каждый инструмент, но облицовка корпусов и голосовая сталь приобретаются в Китае и Швеции . Что касается фортепиано, все российские производители занимаются крупно-узловой сборкой, для этого каждая фабрика нашла себе поставщика, и комплектующие закупаются не только в Китае, но и в Германии .

«Известия» выяснили, что есть отечественные бренды, которые работают со своими, а не с китайскими запчастями . Из современных — RDF by Chuzhbinov Drums, который производит барабаны и аксессуары для ударных инструментов полностью на отечественном сырье и на территории страны. А старейшая фабрика баянов и аккордеонов «Юпитер», хотя и перевела производство в Северную Корею еще в 2000-х, утверждает, что технологии, модельный ряд, сырье и материалы остаются российскими.

Фото: ТАСС/Юрий Машков

— На территории РФ нами производятся большие концертные баяны и новые перспективные разработки всех остальных моделей инструментов. Оборудование в производственном понимании нам не нужно, так как есть достаточный запас своего — экспонаты станков со времен 1930-х годов , перешедшие в СССР по репарациям из Германии. Более сложные и современные аппараты есть в достаточном количестве в нашем городе у других предприятий , — рассказал «Известиям» гендиректор фабрики Евгений Гусаров.

Третьей причиной, которая влияет на низкую популярность российских инструментов, эксперты называют фактор репутации брендов .

— Если фанат гитар Gibson не может купить его в РФ, вы ни под каким предлогом не продадите ему Fender, ESP или Ibanez. Он приобретет его на вторичном рынке , съездит за ним в США или купит из-за рубежа через знакомых, — объяснил «Известиям» Игорь Губин.

А кто покупает?

Основная покупательская аудитория музыкальных инструментов — школы, колледжи и консерватории . Кроме того, изделия оптом приобретают магазины для торговли онлайн и на маркетплейсах .

Частными покупателями становятся и творческие коллективы . Так, Юрий Романов из «Тульской гармони» отмечает, что за баянами «Мир» на фабрику возвращаются Ансамбль песни и пляски им. Александрова и хор имени Пятницкого, а за гармонями — ансамбль «Березка» . На баянах «Юпитер» играют лауреаты международных конкурсов Анхель Луис Кастаньо, Уве Штегер, Макс Бонней, Фридрих Липс, Александр Гатауллин, Мика Вяюрюнен, Йовица Джорджевич.

Судьба отечественных производителей музыкальных инструментов находится в руках государства и зависит исключительно от регулярности и масштабов госзаказа .

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Оснащением образовательных учреждений за счет госбюджета ведомство занимается в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура»: с 2019 года было куплено инструментов для 1123 детских школ искусств и 103 колледжей в 83 субъектах , рассказали «Известиям» в пресс-службе Минкультуры.

Только в прошлом году на закупку музыкальных инструментов было выделено 932 млн рублей — на сегодняшний день за эти деньги уже оснастили 310 образовательные организации по всей стране, включая детские школы искусств и колледжи. За отбор учреждений, нуждающихся в субсидиях, ответственны субъекты, а задача составить список и провести закупки лежит на плечах образовательных организаций или их учредителей.

— В 2022-м в детские школы искусств и училища поставлено свыше 6 тыс. музыкальных инструментов и комплектующих к ним. Организации получили пианино, рояли, струнные, народные, духовые, ударные, — отметили в пресс-службе Минкультуры.