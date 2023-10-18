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«Известия» установили личность руководителя компании-куратора УК в Щелково

Одним из руководителей МКД, курирующего УК в Щелково, оказался экс-замминистра строительства Хабаровского края
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Фото: соцсети
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«Известия» 18 октября определили личность одного из руководителей МКД «Основа», курирующего управляющую компанию «Паритет» в городском округе Щелково, где женщина переехала недовольную услугами УК жительницу. Им оказался бывший замминистра строительства Хабаровского края Денис Киреев, которого ранее задерживали по обвинению во взяточничестве.

Будучи на посту замглавы города Советская Гавань, Киреев в 2013–2015 годах покровительствовал фирме, которая проводила работы по сейсмоусилению жилых домов. Вместо дорогих качественных материалов компания использовала дешевые аналоги, а ее руководитель врал об этом в документах. В свою очередь, Киреев осуществлял «контроль» качества работ.

За содействие в незаконной деятельности он получил 1,3 млн рублей. Часть денег потратил на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. В 2016 году чиновника признали виновным, суд приговорил его к четырем годам колонии и штрафу в 2,7 млн рублей.

Накануне группа местных жителей в Щелково пришла к офису компании «Паритет», чтобы выразить недовольство проведенным ремонтом домов. Они перегородили выезд одной из сотрудниц, однако та всё равно сдала назад на своем автомобиле Audi и сбила одну из женщин. После этого она продолжила движение, переехав ноги лежащей девушки.

По словам пострадавшей Натальи С., в настоящее время она находится в больнице и не может ходить после полученных травм. Сейчас ей назначили рентген, компьютерную томографию и анализ крови.

Позднее она также рассказала, что местные жители пришли к офису управляющей компании, поскольку ее сотрудники никак не реагировали ни на жалобы, ни на заявления местных жителей. Женщина уточнила, что выбежавшая работница хотела скрыться от толпы горожан, но группа преградила ей дорогу, после чего она сбила на автомобиле Наталью и еще раз ее переехала.

В отношении водителя Audi сотрудниками Следственного управления МУ МВД России «Щелковское» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Позднее в тот же день гендиректор компании «Паритет» Рамазан Алидибиров рассказал известиям, что сбившая женщину в подмосковном Щелково не является сотрудницей УК. Тем временем, со слов местных жителей, она могла быть работницей МКД «Основа».

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