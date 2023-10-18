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Рособрнадзор анонсировал изменение моделей перехода из 9-го класса в 10-й

Рособрнадзор: модели перехода из 9-го класса в 10-й и колледжи в ближайшем будущем изменятся
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Модели перехода учеников из 9-го класса в 10-й и колледжи изменятся в ближайшем будущем. Об этом 18 октября заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Модель поступления в колледжи: ну, все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает», — сказал он на всероссийской встрече с родителями.

Музаев отметил, что в настоящее время процесс перехода в 10-й класс и учреждения среднего профессионального образования не соответствуют современным требованиям, однако в 2023 году изменения количества экзаменов или подходов к этому пока не планируются.

Обратно к истокам: как изменится статус магистратуры в новой системе
Магистратура станет частью специализированного образования

Ранее, 13 октября, замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что ведомство обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе. Он объяснил, что эта ступень должна занять новое место в системе высшего образования, при этом не подменяя другие уровни обучения. По мнению Афанасьева, исходя из названия «специализированное высшее образование», магистратура должна углублять базовую ступень.

В апреле глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что высшее образование в стране разделят на три уровня: базовое (бакалавриат, специалитет), специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантуру (адъюнктура).

В мае стало известно, что переход на обучение по новой системе планируется с 1 сентября 2025 года. Ожидается, что программа магистратуры теперь будет внедряться только в те вузы, которые прошли соответствующий отбор.

В том месяце Фальков сказал, вторая ступень высшего образования может разделиться на два типа — академическую и профессиональную. По его словам, первый вариант получения магистратуры подразумевает углубление в область науки.

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