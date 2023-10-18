Названа стоимость самых дешевых элитных апартаментов в Москве

Самые дешевые элитные апартаменты в новостройках Москвы продаются 28,2 млн рублей. Их площадь составляет всего 26,9 кв. м. Об этом 18 октября «Известиям» сообщили аналитики «Метриум».

Самый дорогой лот в элитных новостройках, по данным аналитиков, пентхаус площадью 805 кв. м за 3,2 млрд рублей.

По итогам III квартала на первичном рынке элитного и делюкс-класса Москвы объем предложения снизился на 11,9%. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 1,8 млн рублей (+5,7% за квартал, +9,7% за год), отметили эксперты.

По подсчетам аналитиков, средневзвешенная цена квадратного метра на конец сентября 2023 года составила 1 809 990 рублей (+5,7% за квартал, +9,7% за 12 месяцев). Цены стабильны, колебания происходят из-за выхода в продажу новых проектов.

Как пояснила директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова, высокобюджетный сегмент демонстрирует хорошие показатели: рост цен, увеличение объема экспозиции, вывод новых проектов — всё это говорит о стабильности рынка, что делает некоторые из высокобюджетных проектов интересными с точки зрения сохранения средств в условиях неопределенности валютного курса.

«На конец III квартала 2023 года в высокобюджетном сегменте средняя цена кв. м составила 1,8 млн рублей (+5,7% за квартал). На рост средней цены значительно повлиял вышедший на рынок проект BRUSOV. Учитывая данный фактор, в целом, на рынке предложения элитной недвижимости не произошло значительных колебаний цен относительно II квартала 2023 года. Количество зарегистрированных ДДУ в III квартале 2023 года достигло максимального значения, начиная со II квартала 2022 года (+27% за квартал, +42% за год)», — сказала она.

Ранее в этот день стало известно, что в III квартале 2023 года цены на квартиры в Москве уверенно демонстрировали положительную динамику во всех сегментах. По данным компании Pioneer, наибольшая динамика отмечена в комфорт- и премиум-классах, где цены выросли на 8%. В бизнес-классе за последние три месяца показатель увеличился на 4%, в элитном — на 2%.