Эксперты рассказали о росте цен на недвижимость в Москве в III квартале 2023 года

В III квартале 2023 года цены на квартиры в Москве уверенно демонстрировали положительную динамику во всех сегментах, говорится в исследовании компании Pioneer, с которым ознакомились «Известия» 18 октября.

«Наибольшая динамика отмечена в комфорт- и премиум-классах, где цены выросли на 8%. В бизнес-классе за последние три месяца показатель увеличился на 4%, в элитном — на 2%», — отметили эксперты.

Они уточнили, что в этот период застройщики начали более сдержанно подходить к акционной и скидочной политике. По информации компании, на протяжении последних 1,5 лет дисконты в среднем находились на уровне 15–17%, и доходили до 30–40% в отдельных проектах. При этом в конце сентября 2023-го размер предлагаемых дисконтов в среднем снизился до 10–12%.

«Как результат, по итогам III квартала 2023 года была отмечена положительная динамика средней цены 1 кв. м квартир на уровне +7% за квартал и показатель был зафиксирован на уровне 431 тыс. рублей. Повышение цен на апартаменты пока встречается не так часто, как на квартиры. Кроме того, есть примеры небольшой корректировки цен в сторону уменьшения. В итоге средняя цена на апартаменты за квартал уменьшилась на 3%, до 456 450 рублей за 1 кв. м, тем самым сократив разрыв в цене между квартирами и апартаментами», — добавили эксперты.

В то же время там рассказали, что в июле-сентябре наблюдалось восстановление покупательской активности, после продолжительного периода стагнации. Увеличение спроса привело к небольшому снижению объема предложения — до уровня конца прошлого года.

В середине сентября аналитики DOLGOV PRO рассказали «Известиям», что, согласно их прогнозу, цены на квартиры в новостройках Московского региона к концу 2023 года могут увеличиться до 8%. Они считают, что на это стоимость могут повлиять удорожание строительных материалов и повышение Центральным банком ключевой ставки.