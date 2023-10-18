Реклама
Прямой эфир
Мир
Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады военного преступника Гунько
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 471 погибшем в результате удара по больнице в Газе
Мир
Китай усилит координацию с РФ по линиям международных объединений
Происшествия
В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 500 кв. м
Мир
Более 1,3 тыс. детей погибли с начала конфликта в секторе Газа
Мир
Путин назвал безрезультатным наступление ВСУ на херсонском направлении
Мир
ХАМАС указало на прямую ответственность Израиля за атаку на больницу в Газе
Происшествия
Посетители популярного ресторана в Санкт-Петербурге пожаловались на отравления
Мир
МИД ФРГ заявил о гибели менее 10 граждан Германии в Израиле
Армия
ВС России отразили девять атак ВСУ на донецком направлении
Мир
В Берлине произошла вторая за день попытка нападения на синагогу
Мир
Экоактивистку Грету Тунберг оштрафовали за участие в акции протеста в Лондоне
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила $92 впервые со 2 октября
Общество
Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google

Эксперты рассказали о росте цен на недвижимость в Москве в III квартале 2023 года

Pioneer: по итогам III квартала средняя цена 1 кв. м квартиры в Москве выросла на 7%
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В III квартале 2023 года цены на квартиры в Москве уверенно демонстрировали положительную динамику во всех сегментах, говорится в исследовании компании Pioneer, с которым ознакомились «Известия» 18 октября.

«Наибольшая динамика отмечена в комфорт- и премиум-классах, где цены выросли на 8%. В бизнес-классе за последние три месяца показатель увеличился на 4%, в элитном — на 2%», — отметили эксперты.

Они уточнили, что в этот период застройщики начали более сдержанно подходить к акционной и скидочной политике. По информации компании, на протяжении последних 1,5 лет дисконты в среднем находились на уровне 15–17%, и доходили до 30–40% в отдельных проектах. При этом в конце сентября 2023-го размер предлагаемых дисконтов в среднем снизился до 10–12%.

«Как результат, по итогам III квартала 2023 года была отмечена положительная динамика средней цены 1 кв. м квартир на уровне +7% за квартал и показатель был зафиксирован на уровне 431 тыс. рублей. Повышение цен на апартаменты пока встречается не так часто, как на квартиры. Кроме того, есть примеры небольшой корректировки цен в сторону уменьшения. В итоге средняя цена на апартаменты за квартал уменьшилась на 3%, до 456 450 рублей за 1 кв. м, тем самым сократив разрыв в цене между квартирами и апартаментами», — добавили эксперты.

В то же время там рассказали, что в июле-сентябре наблюдалось восстановление покупательской активности, после продолжительного периода стагнации. Увеличение спроса привело к небольшому снижению объема предложения — до уровня конца прошлого года.

Покупательная готовность: спрос на новостройки вырос на 50% за неделю
Интерес к приобретению квартир активизировался после повышения ключевой ставки ЦБ

В середине сентября аналитики DOLGOV PRO рассказали «Известиям», что, согласно их прогнозу, цены на квартиры в новостройках Московского региона к концу 2023 года могут увеличиться до 8%. Они считают, что на это стоимость могут повлиять удорожание строительных материалов и повышение Центральным банком ключевой ставки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023