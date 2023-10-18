Чернобыльские выплаты и льготы — кто может получить помощь от государства

Чернобыльская катастрофа, произошедшая 26 апреля 1986 года, оказала влияние на здоровье тысяч людей и даже последующих поколений. По этой причине граждане, проживающие в зонах радиоактивного загрязнения, получают от государства компенсационные выплаты. Разнообразную помощь оказывают участникам ликвидации последствий аварии, жителям зараженных территорий, детям пострадавших. «Известия» раскрывают порядок назначения чернобыльских выплат и льгот.

Чернобыльские выплаты в 2023 году — кому положены

Выплаты в связи с катастрофой полагаются нескольким категориям граждан:

участвовавшим в ликвидации последствий аварии, в том числе получившим инвалидность;

членам семьи чернобыльцев;

эвакуировавшимся из зараженных зон;

ныне проживающим на территориях радиоактивного загрязнения;

детям первого поколения граждан, пострадавших от взрыва на Чернобыльской АЭС, если один из родителей получил облучение радиацией. А также — детям второго и последующих поколений, если у кого-то из их родителей вследствие катастрофы развились тяжелые лучевые или генетические недуги;

донорам, отдавшим часть костного мозга в помощь пострадавшим после катастрофы.

Причем в случае с зараженными территориями речь идет не только о непосредственно зоне чернобыльской аварии, но и о так называемых зонах отселения — местностей, где также наблюдается избыточный радиационный фон.

Кроме того, право на соцпомощь распространяется даже на не родившихся к моменту эвакуации детей. То есть если женщина была беременна при выезде с зараженных территорий, помощь будет получать и ее ребенок.

Какие территории входят в Чернобыльскую зону

Зараженную местность принято разделять на несколько зон. Зоной отчуждения называют территории, подвергшиеся интенсивному загрязнению радионуклидами. Доступ на них для обычных граждан запрещен.

Также в зависимости от степени загрязнения выделяют зону отселения, зону проживания с правом на отселение и зону проживания с льготным социально-экономическим статусом.

К чернобыльским территориям относят отдельные пункты Тульской, Брянской, Калужской и Орловской областей. С более подробным перечнем можно ознакомиться в перечне правительства РФ. С 1 января 2024 года список будет обновлен вследствие естественного изменения радиационной обстановки в некоторых регионах.

Чернобыльские выплаты в 2023 году — размер

Размер выплаты варьируется в зависимости от категории получателя и зоны его проживания. Также учитывается наличие инвалидности. В большинстве случаев гражданину положены ежемесячные компенсационные выплаты.

Так, ликвидаторы аварии и лица, получившие инвалидность в результате катастрофы, получают по 3540 рублей в месяц. Пособие для граждан, пострадавших от лучевой болезни, а также эвакуированных в 1986 году из зоны отчуждения, составляет 2834 рубля.

Жителям зон с правом на отселение или зон отселения до их переезда в другие районы выплачивают по 708 рублей.

На пособие в размере 2834 рубля имеют право дети и подростки с тяжелыми заболеваниями, возникшими из-за катастрофы или из-за облучения радиацией одного из родителей. В случае если ребенок по этим причинам приобрел инвалидность, выплата составит 3540 рублей.

В свою очередь дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зонах отселения или в зонах с правом на отселение получают ежемесячно по 1770 рублей.

Чернобыльские выплаты в 2023 году — как получить

За выплатой могут обратиться сами граждане, имеющие право на компенсацию, или их законные представители.

Для назначения выплаты необходимо обратиться с заявлением и документами в клиентскую службу Социального фонда или в многофункциональный центр (МФЦ).

Заявление также можно подать онлайн через портал госуслуг. Гражданин обязуется при наличии предоставить следующие документы:

паспорт (обязателен для всех);

удостоверение подвергшегося радиации;

справка об инвалидности;

заявление о смерти кормильца;

документы о постоянном проживании в зоне загрязнения;

документы о работе в зоне загрязнения;

документы об учебе в зоне загрязнения.

Денежные средства начисляются с месяца, следующего за месяцем обращения.

Кроме того, некоторые категории льготников имеют право на компенсацию ежемесячных расходов. Это касается инвалидов и граждан, получивших лучевую болезнь во время работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Они могут претендовать на компенсацию оплаты жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, а также компенсацию на приобретение топлива в случае, если их жилище не подключено к центральному отоплению. В некоторых регионах предусмотрена ежемесячная компенсация на продукты.

Льготы для чернобыльцев в 2023 году

Помимо финансовой поддержки, лица, пострадавшие от последствий Чернобыльской аварии, имеют право на социальные льготы. Так, все категории получают право на досрочный выход на пенсию — на пять или десять лет раньше, в зависимости от степени полученного ущерба.

Предусмотрены для чернобыльцев и трудовые льготы. Лица, пострадавшие от последствий аварии, получают две дополнительные недели отпуска и ряд гарантий. Так, например, при переводе на менее оплачиваемую должность за ними сохраняется зарплата в прежнем объеме. Кроме того, льготники имеют преимущественное право на оставление во время сокращений рабочих мест.

Ветераны и инвалиды Чернобыля имеют право на внеочередное обслуживание в аптеках и медорганизациях, лечебно-профилактических учреждениях, на транспорте, в организациях связи, общественного питания, ремонта транспорта и других.

Также льготникам гарантируется внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы и обеспечение земельными участками для разных нужд.

Некоторые учебные учреждения предоставляют детям и подросткам, пострадавшим от последствий Чернобыльской аварии, право на льготное или внеочередное зачисление. Также муниципальные власти могут вводить и отдельные льготы и выплаты.

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