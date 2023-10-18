В Совфеде назвали причину отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в разговоре с «Известиями» 18 октября принятие Госдумой в III чтении законопроекта, предусматривающего отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Считаю, очень правильное решение. Прежде всего продиктовано тем, что у нас на сегодняшний день абсолютное недоверие к Соединенным Штатам Америки и европейцам. Если говорить о США, то это недоверие связано с решениями. Но, что касается вопросов безопасности в разрезе ядерного оружия, гонки вооружений, мы знаем, что именно американцы расторгали все договоры, какие-то не пролонгировали, которые обеспечивают безопасность», — подчеркнул Цеков.

Депутат отметил, что РФ сегодня отзывает ратификацию ДВЗЯИ, поскольку США также не ратифицировали его.

«Мы при этом не собираемся проводить ядерные испытания, но мы показываем, что играться с нами и обманывать нас на протяжении очень многих десятилетий мы не позволим», — резюмировал Цеков.

Ранее в этот день депутаты Госдумы приняли в III, окончательном, чтении закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Под законопроектом свои подписи поставили 438 депутатов.

Вопрос о необходимости отзыва ратификации был поднят 5 октября президентом РФ Владимиром Путиным на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

16 июня Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. Вместе с тем США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент, подчеркнул тогда российский лидер.

ДВЗЯИ был принят в сентябре 1996 года. Он предусматривает запрет испытательных и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. Отзыв ратификации, по разным оценкам, не означает начала испытаний, а скорее подстегивает гонку вооружений.