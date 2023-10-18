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Госдума приняла в III чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
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Госдума приняла в III чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Депутаты Госдумы в среду, 18 октября, приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, предусматривающий отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается на сайте ГД.

Как отмечается, под законопроектом поставили свои подписи 438 депутатов.

Таким образом, отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», содержащее положение о ратификации договора, который был подписан от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Кроме того, меняется название федерального закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» на «О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение отозвать ратификацию ДВЗЯИ было принято в интересах России и всего мира, построенного на основе безопасности и справедливости.

«Это политика, которую проводит президент [России Владимир Путин]», — подчеркнул он.

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I чтение данного законопроекта состоялось 17 октября, II чтение прошло в среду, 18 октября. Проект подготовил профильный комитет ГД по международным делам по поручению Володина.

Вопрос о необходимости отзыва ратификации был поднят 5 октября президентом РФ Владимиром Путиным на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

ДВЗЯИ был принят в сентябре 1996 года. Он предусматривает запрет испытательных и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. Отзыв ратификации, по разным оценкам, не означает начала испытаний, а скорее подстегивает гонку вооружений.

До этого, 16 июня, Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент, подчеркнул российский лидер.

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