Источник в Москве назвал выступление Пашиняна в ЕП провокационным

Высокопоставленный источник в Москве в среду, 18 октября, назвал выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте (ЕП) безответственным.

«Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений», — приводит его слова «РИА Новости».

Собеседник издания выразил мнение, что Армению пытаются превратить в «Украину № 3», если считать Молдавию «Украиной № 2». Также чиновник указал на то, что сам Пашинян семимильными шагами идет по пути украинского президента Владимира Зеленского.

Накануне Пашинян в ходе выступления в Страсбурге обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне исхода армянского населения из Карабаха. Кроме того, он раскритиковал союзников в области безопасности, поскольку, как указал премьер-министр, «когда люди бежали из Нагорного Карабаха в Армению, союзники Еревана не только не помогли, но и призывали к смене власти».

До этого, в начале сентября, после того как армянский премьер-министр дал интервью итальянским СМИ, дипломатический источник в беседе с «Известиями» заявил, что в Москве публичные заявления армянского руководства оценивают, как неприемлемые, так как на Россию пытаются переложить ответственность за собственные ошибки.

После обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. Часть населения в результате этих событий переехала из Карабаха в Армению. По последним данным, в Армению из Карабаха прибыло более 100 тыс. человек.

5 октября Пашинян на встрече с лидерами Евросоюза (ЕС) подписал декларацию о признании границ Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. В тот же день председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит €25 млн в качестве помощи Армении. Она указала на то, что объединение поддерживает гуманитарные нужды Армении и обсудит, что еще можно сделать для страны в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе.