Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком составе

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, завершив открытую часть переговоров в Доме народных собраний в рамках форума «Один пояс ― один путь» в Пекине, продолжили переговоры в узком составе, после чего состоится общение лидеров с глазу на глаз. Об этом 18 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас завершились переговоры в формате делегаций. Сейчас идет обед в узком составе, после которого будет чаепитие с глазу на глаз», — сообщил Песков журналистам.

Переговоры с участием делегаций начались около 6:50 мск и продолжались порядка 1,5 часа.

Как отметил лидер КНР, Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Он констатировал, что КНР и Россия неуклонно углубляют политическое взаимодоверие, а также активно поддерживают плотное стратегическое взаимодействие.

Российский лидер также отметил совместное стремление РФ и КНР к равноправному сотрудничеству в мире. По мнению Путина, идея «Один пояс — один путь» логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению созидательного и конструктивного взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества.

Кроме того, в своей речи на открытии форума Си Цзиньпин заявил, что на данный момент Китай стал основным торговым партнером для 140 различных стран и регионов. По его словам, китайский рынок благодаря этому форуму с каждым годом становится всё более значительной частью мирового рынка.

Утром 18 октября Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь».

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.