Си Цзиньпин указал на приближение товарооборота КНР и России к $200 млрд

Товарооборот России и Китая продолжает расти — он достиг исторического рекорда и теперь стремится к сумме в $200 млрд. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Доме народных собраний в рамках форума «Один пояс ― один путь» в Пекине в среду, 18 октября.

«Двусторонний товарооборот достиг рекордного уровня и неуклонно приближается к установленной нами цели в $200 млрд», — заявил китайский лидер.

В свою очередь, Владимир Путин выразил уверенность, что до конца календарного года странам удастся преодолеть эту планку.

«Сейчас, только что Вы упомянули о нашей планке, о нашей задаче — достичь 200 млрд товарооборота в текущем году. Если посмотреть год к году, — мы вчера вечером проанализировали, — от сегодняшнего дня год назад 200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка тоже точно будет преодолена. Так что мы и в двустороннем плане двигаемся очень уверенно», — подчеркнул Путин, его слова приводит сайт Кремля.

Ранее в этот день Си Цзиньпин говорил, что Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Также лидер КНР отметил углубление политического взаимодоверия между странами.

Тогда же российский лидер отметил совместное стремление РФ и КНР к равноправному сотрудничеству в мире. По его мнению, идея «Один пояс — один путь» логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению созидательного и конструктивного взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества.

Кроме того, в своей речи на открытии форума Си Цзиньпин заявил, что на данный момент Китай стал основным торговым партнером для 140 различных стран и регионов. По его словам, китайский рынок благодаря этому форуму с каждым годом становится всё более значительной частью мирового рынка.

Утром 18 октября президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь».

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.