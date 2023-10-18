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Объем депозитов в юанях подскочил в 3–4 раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Портфель розничных депозитов в китайской валюте подскочил в 3–4 раза, сообщили «Известиям» в крупнейших банках. В «Сбере» рассказали, что среди иностранной валюты, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сильнее всего популярность выросла у юаня. За это время портфель депозитов в китайской валюте увеличился примерно в четыре раза, а с начала года — вдвое. Ставка по этому продукту достигает 3,52%, отметили в банке.

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Россияне на фоне продолжающейся дедолларизации накоплений всё больший интерес проявляют к так называемым мягким валютам — в первую очередь к китайской, сообщили в ВТБ. В банке с начала года доля вкладов в ней удвоилась и сейчас достигает 4% в общем портфеле.

Портфель таких вкладов за год увеличился примерно в четыре раза, добавили и в банке «ДОМ.РФ». С начала 2023-го до сентября объем вкладов в валюте КНР увеличился на 206% (более чем в три раза), отметили в Совкомбанке. В ПСБ подчеркнули, что юань используется как инструмент валютной диверсификации на фоне ослабления рубля.

В Центробанке «Известиям» заявили, что на конец августа 2023 года юаневые депозиты составили около 1,5% от всех вкладов населения. По статистике регулятора, общий портфель депозитов к 1 сентября достиг 40,4 трлн рублей. То есть в валюте КНР россияне хранят порядка 607 млрд в рублевом эквиваленте.

За январь–август объем средств населения в юанях изменился несущественно, а значительный прирост в прошлом году во многом обусловлен эффектом низкой базы, констатировали в регуляторе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Юаньская жара: объем вкладов в китайской валюте подскочил в три-четыре раза

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