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В расследовании повреждения Balticconnector фигурирует российское судно

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Eero Vabamägi
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В расследовании повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией финская полиция сконцентрировалась на нескольких судах, в том числе на российском «Севморпути», который находился недалеко от места происшествия. Об этом 17 октября сообщается на официальном сайте Центральной криминальной полиции Финляндии.

«Из открытых источников удалось установить суда, находившиеся в районе на момент происшествия. Меры по расследованию были сосредоточены на нескольких судах, таких как Newnew Polar Bear и «Севморпуть», а также на других, которые, согласно данным, находились в этом районе во время повреждения», — приводятся в сообщении слова представителя полиции Ристо Лохи.

В ведомстве отметили, что улучшение погодных условий позволило бы вновь совершить погружение и провести осмотр места повреждения газопровода.

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8 октября газопровод Balticconnector был перекрыт из-за утечки. 11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода.

По словам эстонского экономиста Леониад Цингиссера, в Эстонии повреждение газопровода в Балтийском море преподносится как недружественный акт со стороны России. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями» 11 октября.

При этом 13 октября президент РФ Владимир Путин назвал заявления о причастности России к повреждению газопровода Balticconnector чушью собачьей. Он отметил, что даже не знал о существовании этого трубопровода, поскольку он очень маленький по объему.

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