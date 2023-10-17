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В отношении Галкина составили протокол о нарушении закона об иноагентах

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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В отношении телеведущего Максима Галкина (признан в России иноагентом) составили протокол о нарушении законодательства об иноагентах за непредоставление сведений в связи с его статусом. Соответствующее сообщение 17 октября появилось в картотеке Головинского районного суда Москвы.

Согласно данным суда, речь идет о нарушении пункта второго статьи 19.34 КоАП («Непредоставление иноагентом в уполномоченный орган требуемых по законодательству сведений»). Согласно санкциям этой статьи, Галкину грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Материал не только зарегистрирован в суде, но уже находится у судьи.

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Ранее, 11 мая, Галкин обратился в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус иноагента. Однако 2 июня иск телеведущего был отклонен. Отмечалось, что в суде были показаны видеозаписи артиста из соцсети, на которых он осуждает политику России и спецоперацию. Минюст признал Галкина иноагентом 16 сентября 2022 года. Причиной такого решения стало получение финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности».

В России закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами, вступил в силу 1 декабря 2022 года. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.

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