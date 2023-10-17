Эколог поддержал решение РФ о приостановке импорта рыбы из Японии

Реакция России и Китая в виде запрета импорта морепродуктов из Японии до выяснения возможных последствий сброса Японией воды с АЭС «Фукусима» является правильной и естественной, так как государства заботятся о безопасности своих граждан. Об этом в разговоре с «Известиями» 17 октября заявил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции РУДН Владимир Пинаев.

Он отметил, что в месте сброса воды будет повышен уровень концентрации трития до разбавления морской водой. И то, как это отразится на состоянии Мирового океана, в настоящий момент не до конца понятно.

«Необходимы дополнительные исследования и постоянный мониторинг на всей прилегающей территории. В том числе наблюдение за возможным влиянием на водные биологические ресурсы в регионе. Требуется долговременное наблюдение за состоянием окружающей среды, чтобы убедиться в отсутствии возможных негативных последствий», — заявил Пинаев.

По его мнению, в настоящее время РФ следует придерживаться консервативного подхода, так как данных о влиянии трития на водные биологические ресурсы и последствиях их употребления недостаточно.

«Однозначного ответа на вопрос о безопасности продукции из Японии на данный момент нет — необходимы долгосрочные исследования влияния трития на водные биологические ресурсы. Период мониторинга воздействия сточных вод, загрязненных тритием, на компоненты окружающей среды недостаточен. Для оценки возможной трансформации экосистем требуется больше времени. Каждая партия должна проверяться на предмет возможной радиоактивности продукции при наличии понимания минимального влияния на компоненты окружающей среды», — подчеркнул эколог.

Также он заявил, что необходимы долгосрочные исследования возможного влияния трития на водные биологические ресурсы с публикацией результатов исследований в открытом доступе.

«О репутационных рисках и возможном запрете продукции из Японии эксперты предупреждали и до начала сброса», — отметил Пинаев.

Не исключила тот факт, что при сбросе воды может возникнуть временное, но заметное повышение содержания радионуклидов в прибрежных, и доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции РУДН Татьяна Ледащева.

«Это, в свою очередь, будет негативным образом влиять на содержание радионуклидов в живых организмах, обитающих в этом месте, в том числе в промысловых видах. Надо понимать, что поступивший с тяжелой водой тритий будет в организме выполнять роль водорода, включаться в обменные процессы, встраиваться в клетки. И со временем распадаться, производя, с одной стороны, облучение органов изнутри. С другой — превращаясь в продукт распада гелий. Как это повлияет на жизненные функции организмов, в каком количестве тритий вместо водорода не нанесет организму вреда — на данный момент не изучено в достаточной степени», — подчеркнула эколог.

Накануне Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии из-за радиационных рисков после сброса в океан воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». В Россельхознадзоре объяснили, что вопрос безопасности поставок такой продукции также тщательно проанализирован специалистами.

В тот же день Министерство иностранных дел Японии призвало Россию снять введенные ограничения, отметив, что страна предоставила международному сообществу подробные разъяснения о безопасности воды, которую специально обработали.

23 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что следов трития в воде после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» не обнаружено, однако существует риск накопления опасных веществ со временем.

Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан начался 24 августа. До этого, 9 августа, Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи со сбросом воды с АЭС «Фукусима-1» в море.

В марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима-1», спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами. Было принято решение о ликвидации электростанции, при этом в резервуарах продолжает копиться вода для охлаждения поврежденных реакторов.