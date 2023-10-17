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В Литве начали ремонт доставленных с Украины немецких танков Leopard

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Фото: Commons.wikimedia.org
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В Литве начался ремонт доставленных в страну немецких танков Leopard, которые участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило 17 октября литовское минобороны.

«Совместно с немецкой оборонной промышленностью в Литве приступили к ремонту танков Leopard, вернувшихся из боевых действий на Украине», — указано на странице ведомства в соцсети X (бывшая Twitter).

Отмечается, что танки будут возвращены на поле боя после восстановления их технической готовности.

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Ранее, 22 июля, в Польше начал работу Центр по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard. Тогда же министр обороны республики Мариуш Блащак заявил, что первые два танка уже прибыли с Украины на предприятие Bumar. Недавно, 2 октября, Польша передала Украине первую отремонтированную партию танков Leopard, который осуществил польский концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa). Отмечалось, что танки были срочно починены в Бумар-Лабендах. Работа над следующими машинами продолжается.

29 сентября обозреватель издания Spectator Найджел Джонс сообщил, что Украина отказалась от партии немецких танков Leopard из-за их состояния. По его словам, украинские власти посчитали, что танки требуют значительного ремонта, для которого у Киева нет ни квалифицированных специалистов, ни достаточного количества запасных частей.

29 сентября полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер сообщил, что во время боевых действий ВСУ лишились до трети поставленных Западом танков Leopard из примерно 90 машин. Он отметил, что танки типа Leopard 2 проявили «менее значительную» эффективность в отличие от ожиданий.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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