Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий лишились до трети поставленных Западом танков Leopard. Об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер, слова которого 29 сентября привело немецкое издание Die Welt.

«Из примерно 90 поставленных танков этого типа не менее трети были уничтожены или повреждены», — сказал он.

Отмечается, что танки типа Leopard 2 проявили «менее значительную» эффективность, в отличие от ожиданий. Также Райснер пожаловался на поставки Киеву союзниками, поскольку они «лишь частично» выполнили свои обещания о помощи Украине военной техникой.

Ранее, 24 сентября, сообщалось, что российские бойцы Западного военного округа при помощи артиллерии и «Ланцета» уничтожили два немецких танка Leopard в районе Стельмаховки в Луганской Народной Республике. Также уточнялось, что ВСУ предпринимали попытки эвакуировать подбитую технику в ночное время. Они подогнали еще один Leopard вместе с советским танком и попытались перегнать машины сцепкой, но российские бойцы-артиллеристы не дали им этого сделать.

До этого, 23 сентября, стало известно, что российские разведчики уничтожили переданный Украине танк Leopard с немецким экипажем, состоящим из военнослужащих бундесвера. Боевая машина была уничтожена при помощи противотанковой управляемой ракеты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.

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