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Украина не приняла партию танков Leopard от Германии из-за их состояния

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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Thomas Imo
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Украина отказалась от партии немецких танков Leopard из-за их состояния. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает обозреватель издания Spectator Найджел Джонс.

По его словам, украинские власти посчитали, что танки требуют значительного ремонта, для которого у Киева нет ни квалифицированных специалистов, ни достаточного количества запасных частей. Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили, что принимать технику «нет смысла».

Это уже второй раз, когда Украина отказывается от поставок немецкой бронетехники. Первая партия Leopard, переданная Германией, тоже была непригодна для немедленного развертывания.

«Поскольку контрнаступление Украины замедляется и прекращается из-за ухудшения осенней погоды, похоже, что тевтонские танки не придут на помощь в ближайшее время», — резюмировал Джонс.

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Ранее, 6 сентября, СМИ узнали о недостатке мощностей у Киева для ремонта западной техники. Спустя три месяца контрнаступления ВСУ теряют в боях много техники, которая после повреждений нуждается в срочном ремонте.

До этого, 26 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что все решения Германии по будущим поставкам оружия Киеву будут тщательно взвешиваться, необдуманных шагов в этом вопросе не будет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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