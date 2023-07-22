В минобороны Польши сообщили о начале ремонта украинских танков Leopard

В Польше заработал Центр по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard, заявил 22 июля в Twitter министр обороны республики Мариуш Блащак.

«Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два [танка] Leopard уже прибыли с Украины на предприятие Bumar», — написал он.

При этом, как 12 июля сообщила газета Handelsblatt, Германия отказалась принимать участие в создании в Польше центра по ремонту танков Leopard. Источник указал, что причина заключается в «абсолютно завышенных ценовых ожиданиях со стороны польской стороны».

Запуск в Польше центра по ремонту танков Leopard оттягивался из-за недостатка запчастей. 3 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указал на заинтересованность Варшавы и Берлина в появлении на своей территории центра ремонта и сервиса танков Leopard.

Впервые о ремонтном центре переданных танков Leopard заговорили в начале весны, диалог шел между польской и немецкой сторонами. Еще 7 марта глава минобороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что Варшава готова открыть сервисный центр по ремонту отправленных Киеву танков.

Позже, 13 июня, издание Bloomberg заявило о выходе ФРГ и Польши на финальную стадию переговоров о создании центра по ремонту переданных Украине танков Leopard 2.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.