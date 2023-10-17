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Захарова заявила о нелегитимности резолюции ПАСЕ по срокам президентства Путина

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Резолюция Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) с призывом признать президента РФ Владимира Путина нелегитимным главой государства после окончания срока его полномочий в 2024 году не имеет никакой юридической силы и является частью информационной войны Запада против РФ. Об этом 16 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы или, попросту говоря, ничтожны», — говорится в комментарии дипломата на сайте ведомства.

ПАСЕ в ходе пленарной сессии 13 октября одобрила резолюцию «Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента РФ исключения в отношении ограничения сроков пребывания в должности». В голосовании принимали участие 43 члена ассамблеи, то есть меньше 15% от ее списочного состава. Дипломат указала: из резолюции совершенно ясно, что ПАСЕ «придерживается порочной логики двойных стандартов».

«Тиражируемые в резолюции ассамблеи антироссийские призывы, игнорирующие выраженную на референдуме волю российского народа, наглядно демонстрируют истинный уровень политической культуры и аналитического мышления ее авторов и сторонников. Какой объективности можно ожидать от людей, <...> поддерживающих [президента Украины Владимира] Зеленского после его недавней встречи с нацистским преступником в парламенте Канады?» — недоумевает она.

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Ранее 17 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине отметил, что конкурентов у Путина в России нет и быть не может. О решении выдвигать свою кандидатуру на выборы главы государства в 2024 году действующий президент РФ пока не объявлял.

В ноябре 2022 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европейскому парламенту следует заниматься вопросами инфляции и энергетики, а не резолюциями против России. Это произошло после того, как 23 ноября Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». За принятие документа проголосовали 494 парламентария, 58 высказались против, 44 воздержались.

В апреле того же года Путин отмечал, что на некоторых площадках работать стало бессмысленно. Например, ПАСЕ уже «отжила свой век». Он отметил, что многие площадки создавались в начале 1990-х годов «не для того, чтобы гармонизировать отношения в Европе, а для того, чтобы воздействовать на постсоветское пространство», и в настоящее время «эти инструменты отжили свое».

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